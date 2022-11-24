上海迪士尼乐园将重新开放 旅游平台访问量大涨

受疫情影响关闭的上海迪士尼乐园将从星期五（11月25日）起重新开放，上海迪士尼度假区也将全面恢复运营。这一消息发布后，旅游平台携程上“迪士尼”相关瞬时访问量大涨五倍，同步带动上海城市搜索热度上升超三成。

据“上海迪士尼度假区发布”微信公号星期四（11月24日）公告，上海迪士尼乐园将于星期五起重新开放，上海迪士尼度假区的玩具总动员酒店也将从星期五起恢复运营，客房预订将于即日起重新开放，游客最早可于星期五下午3时起办理入住。

自10月31日暂时关闭后，迪士尼小镇、星愿公园和上海迪士尼乐园酒店已于上星期四（11月17日）恢复运营，此次上海迪士尼乐园和玩具总动员酒店的重新开放，标志着上海迪士尼度假区全面恢复运营。

公告称，上海迪士尼将继续落实限流和其他各项防疫运营举措，部分景点、现场娱乐演出、餐厅和商店将有可能暂停开放或以降低承载量的方式开放或呈现。

公告还说，所有游客必须严格遵循各项防疫措施，进入上海迪士尼乐园需出示48小时内核酸检测阴性证明，进入上海迪士尼度假区其他区域的游客也需出示72小时内核酸检测阴性证明。

作为上海的标志性景区之一，上海迪士尼重新开放的消息发布后，中国旅游平台携程上“迪士尼”相关瞬时访问量环比大涨五倍，且同步带动上海城市搜索热度上升超30%。

上海证券报引述旅游业内人士称，在近期二十条措施、“跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理”等政策面利好消息陆续释放后，上海迪士尼乐园的重新开放是景区做好准备迎接客流的实际体现，也将为旅游企业、为游客出行进一步建立信心。

