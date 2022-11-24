美延长中国与冠病相关进口医疗产品豁免征关税期限

美国贸易代表办公室星期三（11月23日）宣布，美国将延长对中国与冠病相关进口医疗产品的豁免征关税期限。

根据美国经贸代表办公室23日发布的新闻稿，这些产品豁免加征关税期限原定11月30日到期，如今将再延长90天，直至明年2月23日，以持续应对冠病疫情。

美国经贸代表办公室最早在2020年12月宣布，豁免由中国进口的80种与冠病相关的医疗产品的加征关税，之后再添加19种产品。这99种产品豁免加征关税期限后来延长至去年9月30日，之后再延至同年11月30日。其中81种产品豁免加征关税期限延长至今年5月31日，之后再延至本月30日。

据法新社星期四（24日）报道，这些产品包括消毒洗手液泵瓶、消毒纸巾塑料盒、血压计、指尖脉搏血氧计、核磁共振机和X-光台等。

美国贸易代表办公室说，他们或将根据“适当”情况考虑延长或调整豁免加征关税期限。

因应美国通胀飙升至数十年来最高水平，总统拜登为要取消对华301关税措施承压。

这些关税在美国前总统特朗普执政时期制订，令中美贸易关系急剧升温。当时美国政府以不公平经贸操作和窃取美国科技和知识产权为由，对中国输美产品实施3500亿美元（4807亿新元）关税。

华盛顿和北京在2020年1月签署第一阶段中美经贸协议，当时中国表明将在2020年和2021年将至少增购2000亿美元的美国产品和服务，但后来受冠病疫情影响未能达标。