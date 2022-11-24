中国单日新增感染者超3万例 官媒强调防疫要以快制快

中国单日新增本土感染者超过3万例，官媒《人民日报》再次发文，强调疫情防控要“以快制快”，也要“保持战略定力、坚定必胜信心”。

据中国国家卫健委网站消息，中国大陆星期三（11月23日）报告新增本土确诊病例3927例，新增本土无症状感染者27517例。新增死亡病例一例，为本土病例，在北京。

最严重的前三省市分别是广东、重庆和北京，分别新增9296例、7846例和1648例。

据《北京日报》报道，中共北京市委常委会星期三召开会议研究疫情处置工作等事项，会议强调，方舱医院、集中隔离点是有效应对大规模疫情的重要基础设施。

会议指出，要进一步健全完善分类救治体系，科学规划并备足定点医院、方舱医院、集中隔离点等，避免医疗资源挤兑，最大限度实现应收尽收、应治尽治。按照平急结合、应急优先的原则，依托会展中心、体育场馆等现有大型场馆，常规准备或改造一定数量的基础设施，确保发生更大规模疫情时能够尽快转化并投入使用。

广东省广州市官方星期三通报称，广州市已启用19个方舱医院，指定28家三级综合医院以“院包馆”形式接管方舱医院，实施分类救治。

截至22日，广州市方舱医院开放床位近七万张，用于收治无症状感染者和轻型患者，已累计出舱1.1万余人。

中国国务院副总理孙春兰11月22日至23日在重庆调研指导疫情防控时强调，要坚持“动态清零”总方针不动摇，以打硬仗的工作状态推进防控工作，做到“四应四尽”、日清日结，采取与当前疫情变化相适应的防控措施，力争用最短时间实现社会面清零。

孙春兰还说，核酸检测要优化组织、应检尽检、不落一人，要尽可能快地出准确结果，及时把阳性感染者围住捞干筛净，转运到方舱医院，把密接人员转运到隔离场所。她还要求加快方舱医院改建进度，尽快收治阳性感染者。

中国官媒《人民日报》星期四（11月24日）再次发表署名仲音的评论文章称，中国疫情防控形势依然复杂严峻，部分地区扩散蔓延加快、反弹风险加大。要适应病毒快速传播特点，切实落实“四早”要求，以快制快，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

文章强调，只有以快制快，尽快阻断传播链条，才能最大限度减少疫情对经济社会发展和民生的影响。要坚定不移贯彻“动态清零”总方针，坚持第九版防控方案和落实二十条优化措施不动摇、不走样，切实做到“四早”“四应四尽”。

文章说，动态清零的关键是快速精准，要切实落实“四早”要求，以快制快，减少疫情规模和处置时间，避免战线扩大、时间延长。要健全疫情多渠道监测预警和多点触发机制，面向跨省流动人员开展“落地检”，发现阳性感染者第一时间收治，判定的密接人员及时管控，快检、快转、快隔、快解。

文章指出，面对新一轮疫情冲击，必须坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态；常态化疫情防控攻坚战要有时不我待的精神，更要有分秒必争的行动，决不能等待观望、各行其是。

文章最后呼吁“保持战略定力、坚定必胜信心”，切实落实“四早”要求，科学精准做好疫情防控各项工作，“就一定能打赢常态化疫情防控攻坚战”。