马英九批蔡政府卖“芒果干” 吁台民众投给国民党避战

台湾前总马英九批评蔡政府执着于“抗中保台”路线卖“芒果干”，以谋取政治利益，因此呼吁台湾民众在九合一地方选举当天（11月26日）投给国民党，用选票反映对和平的殷切盼望，拒绝战争。

马英九星期四（11月24日）在脸书发文写道，今年2月24日俄罗斯出兵入侵乌克兰，俄乌战争爆发至今满九个月。这是二次大战后欧陆最大的一场战争。俄罗斯发动战争，难辞其咎。但兵凶战危，九个月来，乌克兰生灵涂炭，家园残破，数百万人流离失所，痛苦不堪。

他说，台海风云日亟，今年8月中国大陆发动围台军演后，两岸情势更为险峻。10月中国大陆二十大召开后，这个月亚细安、二十国集团（G20）、亚太经合组织（APEC）国际会议举行，美国总统拜登与中国大陆领导人习近平会晤，国际与两岸形势已有重大改变。

马英九指出，可惜的是，台湾一直期待民进党政府拿出勇气与智慧，记取俄乌战争的惨痛教训，体察国际社会对和平的殷切盼望，主动避战谋和。但蔡英文政府当局仍执着“抗中保台”路线，期望再次热卖“芒果干”，以谋取政治利益。台湾的“国家安全”与台湾民众福祉，似乎不是蔡政府最重要考量。

马英九在脸书贴文结尾写道，日前有两句顺口溜流传甚广：“票投民进党，青年上战场；票投国民党，两岸无战场”。再过两天，11月26日，“让我们用选票，反映台湾民众对和平的殷切盼望。选择和平，拒绝战争！”