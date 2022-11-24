富士康为招聘新人出现技术错误致歉 愿付选择离职员工1万元人民币

美国苹果公司最大供应商富士康星期四（11月24日）为招聘新员工时出现的“技术错误”致歉，并表明愿意支付选择离职的员工1万元人民币（1923新元）。

据路透社报道，富士康郑州科技园区星期三（23日）爆发数百名员工抗议活动，涉事人士砸碎监控摄像机和玻璃窗。事缘这些员工声称被富士康拖欠工资，也担心在闭环生产中染上冠病。

中国互联网和推特23日流传着员工称获得通知，富士康将延迟支付花红的消息，有些员工也投诉被迫与确诊冠病的同事同住一间宿舍。

富士康在声明中说：“我们的团队在了解这起事件后，发现在招聘新员工时出现技术错误。我们为在电脑系统资料输入出现错误致歉，并保证将按协议和官方招聘海报支付实际工资。”

路透社引述熟悉情况的富士康知情人士报道，最大规模的抗议活动已平息，公司正与进行小规模抗议活动的员工协商。

富士康说，他们将竭力解决员工的问题，并达成他们的要求，对那些要返乡的员工支付“相应的关怀补贴”。

富士康郑州科技园区聘请逾20万人，为苹果公司生产目前最新款的iPhone 14 Pro和Pro Max。

另据彭博社报道，富士康表明愿意支付选择离职的员工1万元人民币，这笔金额将分两期支付，确保员工能顺利返乡。

苹果公司在声明中说：“我们有苹果团队人员在富士康郑州科技园区现场，检讨当前情况，并与我们的供应商富士康密切合作，确保员工的问题获得落实。”