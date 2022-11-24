小米三季度营收净利均下滑 称造车投资未影响经营

高额开支和收入下滑使小米公司第三季总营收和净利润纷纷下滑，其中净利润同比下跌59.1%。不过小米总裁王翔称，高投入的造成业务不会对经营产生重大影响，仍将确保第一辆车在2024年面世量产。

据小米公司星期三（11月23日）发布的第三季度财报显示，今年三季度，小米总营收704.7亿元（人民币，下同，约135.6亿新元），同比下滑9.7%；净亏损15亿元，而去年同期为盈利7.88亿元；经调整后，净利润为21亿元，同比下滑59.1%。

小米在财报中称，三季度调整前经营利润和期间利润均为亏损，主要原因是受到公司投资组合中被投公司的公允价值下降影响，并非小米实际的业绩亏损。

据澎湃新闻报道，小米总裁王翔在财报后的电话会议中说，全球通胀、美元加息、汇率波动等都给小米带来很多不确定性，并称“国内疫情反复也对我们造成很大影响”。

他指出，虽然和去年同期相比，今年智能手机的出货量有所下降，但从环比来看，出货量、收入、毛利率都有些许提升，“还是稳住了局面”。

针对外界关注的小米造车业务，财报显示，三季度小米在包括汽车在内的创新业务上投资8.29亿元。

王翔接受中国媒体采访时说，小米在造车上投资的效率和规模对经营不会产生重大影响。他还提到，目前小米汽车的研发人员约1800名，公司重视电动汽车的进展，以确保第一辆车准时于2024年面世及量产。

研发开支方面，三季度小米研发支出41亿元，同比增长25.7%，截至9月，研发人员在员工总人数中占比达约48%。

