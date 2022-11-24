美对冲基金投资人做空港元 香港称不会改变联系汇率制度

美国对冲基金经理兼亿万富翁阿克曼（Bill Ackman）称，已通过大量名义持有港元认沽期权，变相做空港元，对赌在中美脱钩环境下，香港联系汇率也将脱勾。香港金管局则称，香港既不需要也无意改变联系汇率制度。

阿克曼星期四（11月24日）在社交媒体推特发文称，他认为联系汇率制度对香港不再有意义，港元与美元脱勾只是时间问题。

他之后再发另一推文进一步指出，“考虑到近年中美脱勾，我们认为维持将港元与美元挂勾对中国而言甚为奇怪”。

据彭博社报道，香港金管局回应称，香港既不需要也无意改变联系汇率制度。

报道称，香港金管局不会评论阿克曼的推文，但表示香港现有汇率制度在运行近40年后，面对大规模资金流动运作良好，个别市场参与者不时对联系汇率制度表示质疑，大多是基于对制度的误解，或基于自己的基金头寸。

据香港《星岛日报》报道，今年以来港元汇率持续疲弱，屡屡跌至一美元兑7.85港元的弱方兑换保证水平。报道称，根据联汇机制，金管局从今年5月12日起，已40次承接港元清盘，共计2411.71亿港元（约424.33亿新元），香港银行体系总结余也于11月8日跌破千亿关口，至969.77亿港元。

报道还引述香港金管局副总裁陈维民星期三（23日）在2022金融街论坛年会发言称，尽管资金外流，但是市场对联系汇率制度仍保持高度信心。 陈维民还说，香港银行总体贷款活动今年以来基本持平，银行体系稳健，流动性、资本充足率、资产品质等都保持健康。

截至星期四中午13时，港元兑美元上涨0.11%，报一美元兑7.8094港元。

