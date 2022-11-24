河南女教师网课时遭家暴 警方称无大碍已和好

中国河南一名高中女教师在上网课时遭到家暴，相关视频引发广泛关注，当地警方称涉事双方已和好，女教师无大碍。

综合澎湃新闻和新京报报道，星期三（11月23日）起在中国互联网传播的录屏视频显示，一名女教师正在上网课时，和画面外的男子产生言语争执，该男子随即闯入镜头内，掐住女教师脖子。

视频显示，随后两人离开画面，有女子的哭叫声传来，视频中也多名学生表示愤怒、要报警。

有网友指出，这名女老师是河南郑州市新密市某高中的英语老师。该校一名学生受访时说，他们对此很生气，希望老师能好好的，同时也希望大家不要把这件事情当成八卦，而是真正关心女性的处境。

新密市青屏街派出所一名工作人员星期三晚间称，星期一（11月21日）中午警方接警并处理这起事件，称经现场调解后，涉事双方重归于好，老师无大碍，未要求处理涉事男子。

新密市教育体育局一名值班人员星期四（24日）称，将会向领导反馈前述情况。

新密市妇女联合会一名工作人员称，妇联已关注到此事，被打教师身体并无大碍，目前正在处理解决。

该工作人员称，事发后妇联对打人者进行了严肃的批评教育，“男方也认识到了自己的错误，保证下次不会出现这种情况，目前夫妻双方已经和解，老师也恢复正常的教学工作了。”

截止发稿时，当地官方回应中出现的“无大碍 已和好”表述，登上新浪微博热搜榜首，许多网民在评论中抨击家暴行为，并质疑现有处置不恰当。

有网民提出，家暴属于违法行为，且此次事件造成了广泛的社会影响，警方应依法进行拘留处罚等，而不是单纯调解。还有网民认为，当着那么多学生的面实施家暴，会对学生造成心理阴影等伤害，学校和当地有关部门应当予以重视。

