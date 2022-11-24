中纪委发文披露年轻干部赌球贪腐案例

2022年卡塔尔世界杯正在进行，中纪委网站发文披露多个年轻干部因赌球而贪腐的案例，提醒铲除赌球的生存土壤、加强对中共年轻干部教育管理监督，“依然任重道远”。

中共中央纪委国家监委网站星期四（11月24日）发布题为《莫让赌球毁了年轻干部》的文章，梳理纪检监察机关近年来查处的违纪违法案例，指因赌球而贪腐的中共党员干部并不鲜见。

文章列举四名年轻干部的涉赌案例，其中，“80后”干部、广西壮族自治区南宁市公安局交警支队七大队原四级警长陈科，在今年2月因犯受贿罪被判处有期徒刑二年四个月，并处罚金15万元（人民币，下同，约2.88万新元）。

陈科在2014年巴西世界杯期间在博彩网站注册了账号，从小注开始不断加大，结果输光积蓄和房子，欠下高额赌债。陈科为了还债，主动接触涉嫌交通违法的当事人，以帮助其免于吊销驾驶证等名义收取“好处费”。从2019年1月至2020年11月，陈科利用职务便利为20余名交通违法人员谋取利益，非法收受钱款共计60余万元。

另一名“90后”干部钟垚桢则是在大学期间就涉赌，到浙江省嘉兴市不动产登记服务中心经济技术开发区分中心工作后，痴迷网络赌球，欠下债务近2000万元。面对催债压力，他伙同同事利用职务便利，通过违规开具“无房证明”等手段，收取房产中介及其客户的“好处费”。

目前，钟垚桢涉嫌职务犯罪案件已在嘉兴市秀洲区人民法院开庭审理。

文章还透露，有些年轻干部不仅是网络赌球的参与者，还成为线下赌局的策划组织者，甚至通过帮博彩网站招揽赌客抽成牟利。

1981年出生的张宇，是云南省玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司原党组成员、总经理。2016年10月至2021年9月，张宇与同事参照手机软件给出的赔率，以买球队输赢的方式进行赌球，通过微信结算赌资，涉案赌资共计190873.33元。

张宇于今年4月被开除党籍，其涉嫌职务违法犯罪问题已移交检察机关审查起诉。

1994年出生的李高峰从小爱好足球，在观看2018年俄罗斯世界杯时，已是湖南省江华瑶族自治县城北公司工作人员的他开始接触赌球，随着赌债越积越高，就开始在微信群、QQ群里为博彩网站发布信息招揽赌客，赚取“人头费”，还利用担任征地报账员和资料员的职务便利，通过冒名顶替等方式贪污征地补偿款用于还债。

今年3月，李高峰因犯贪污罪、开设赌场罪，获刑三年二个月，并处罚金16万元。

江苏省淮安市纪委监委第一审查调查室负责人徐毅说，在办案中发现一些年轻干部“不注重党性修养，拜金思想严重，面对诱惑缺乏定力。”

同时，党员干部和公职人员参赌涉赌背后往往存在权力寻租问题，对此，徐毅认为，一些单位内部监管制度不完善、工作程序不规范，监督失管失控、审批形同虚设，给不法之徒挪用公款赌球留下空间。