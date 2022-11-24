英媒：欧洲理事会主席米歇尔下周四访华与习近平会面

知情人士透露，欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）将在下周访华，与中国国家主席习近平会面。

英国《金融时报》星期四（11月24日）引述两名知情人士报道，米歇尔将在下星期四（12月1日）访问中国，与习近平以及其他中国资深官员会晤。这是欧洲理事会主席自2018年以来，首次在中国与习近平会面。

米歇尔中国行被视为凸显欧洲不同派系将如何与中国接触。此前在印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会上，米歇尔说，欧盟需要“重新平衡”与中国的关系，但“对双方来说，相互聆听，以增进了解是重要的”。米歇尔今年4月曾与习近平进行视频会晤。

米歇尔此行料将与中方讨论人权、气候变化、经贸关系、全球卫生等议题，他曾在10月的欧盟领袖会谈后建议与中方进行上述领域的讨论。

在中国领导人态度日趋强硬、中美敌对关系持续深化的背景下，欧盟领袖在上月的战略会谈中，商讨如何调整欧盟与中国的关系。有与会者称，尽管西方国家与中国关系持续紧张，但欧盟要尽力与中国保持沟通畅通。

不过，在美国施压之下，欧盟也在重新思考如何与中国接触，包括设法在经济层面减少对中国的巨大依赖。美国和鹰派的欧盟国家均认为，这是欧洲经济体的重大弱点。