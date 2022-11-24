中国商务部称王文涛与戴琪会晤对美限制对华贸易表达关切

中国商务部星期四（11月24日）称，商务部部长王文涛上周与美国贸易代表戴琪会晤时，对美方出台的对华贸易投资限制措施、涉台问题等表达严正关切。

据央视新闻报道，中国商务部新闻发言人束珏婷星期四在例行新闻发布会上介绍王文涛与戴琪会晤的相关情况。

她说，王文涛与戴琪的会见是在中美两国元首会晤后，双方经贸部门负责人的面对面会谈，会谈是“坦诚、专业、建设性”的，双方就彼此关切的中美经贸问题和多边、区域经贸合作进行了讨论。

束珏婷称，王文涛在会谈中提出双方应相互尊重，求同存异，开展建设性合作，并在互信基础上找到解决问题的具体路径。

她还说，王文涛对美方出台的对华贸易投资限制措施、涉台问题等表达严正关切，建议双方考虑对开放、包容、促进团结合作的地区经济合作倡议均持开放态度。

王文涛在会谈中也强调中国将坚持中国式现代化，坚持对外开放，坚持持续改善营商环境，坚持和平发展。

束珏婷说，中美双方同意继续保持沟通，中方认为双方面对面交流有助于加深相互了解，加强协调。下一步将落实好两国元首会晤达成的重要共识，希望美方与中方一道，推动中美经贸合作早日重回健康稳定发展轨道。

中美在两国元首会晤后接连展开高层对话，戴琪与王文涛上星期五在泰国曼谷、APEC峰会场边举行首次面对面会谈。

美国贸易代表办公室当时在文告中指出，戴琪分享了美国对APEC的愿景，双方讨论了双边经贸议题，并强调两国维持开放沟通渠道的重要性。

中国商务部新闻稿则称，王文涛和戴琪对共同关心的中美经贸问题和多边、区域经贸问题，进行“坦诚、专业、建设性的交流”。双方同意继续保持沟通。