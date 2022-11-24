台湾期盼年底前签订台美双边贸易协定

台湾期待今年底之前签订台美双边贸易协定（BTA）。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，台湾行政院经贸办总谈判代表、政务委员邓振中星期四（11月24日）在行政院会后记者会上，作出以上表述。

他说，对于台美签署双边贸易协定（BTA）进度，这个期望和目标还是存在，但具体情况还要看谈判进度。

亚太经合组织（APEC）上周在泰国曼谷召开实体会议，邓振中说，APEC让他有很多机会，可以跟其他国家的财经首长交谈沟通，除与各国增进关系，也藉此说明台湾的新南向政策、台湾争取加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）所付出的努力。

邓振中指出，这次APEC会议，除墨西哥未派代表与会，多数CPTPP会员国都有代表出席，台湾与每个国家都有机会谈话、互相交换意见。

邓振中强调，目前各国对于CPTPP新入会成员皆抱持相当一致立场，就是要先将英国入会案处理完，目的是希望藉此证明新入会成员能满足高标准。不过，英国入会案还需要一点时间，等该案处理后，才会审查其他入会申请案。

被问及与美国贸易代表戴琪谈了什么，邓振中说，台湾与美国现在最重要的工作就是推动台美21世纪贸易倡议，他与戴琪检讨从6月开始到现在的进展，大家相当满意，过程中也开了很多工作会议，包括日前在纽约进行的首次会谈。双方谈判人员有较长时间，就每项议题交换意见，他与戴琪都认为应该持续下去。

邓振中说，下次台美21世纪贸易倡议会谈时间尚未决定，留给与会人员敲定适当时间，但维持弹性。双方都希望尽速推动，让工作早一点获得成果。至于下次会谈地点，台湾当然希望在台北举行，但仍维持弹性可讨论空间，如果美方不能来，台方也愿意过去。