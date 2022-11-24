下午察：富士康“大逃疫”到“大抗议”

位于中国河南省郑州市的富士康工厂才刚补齐10月底“大逃疫”造成的劳动缺口，又出现了员工试图逃离的情况，但这次更让他们困扰的是，还有大量员工团结起来抗议维权。

本以为在弥补员工缺口后，这座世界最大的苹果手机制造工厂终于能迎来生产正常化，为世界各地的苹果迷们生产最新的iPhone，但怎知“大逃疫”才过不到一个月，又有“大抗议”，不禁让人们怀疑：“富士康到底怎么了？”

富士康爆发抗议潮

这几天网络上流传了多个拍摄时间地点不明的视频，当中冲突场面之大，加上多个消息来源都不约而同地将这起冲突指向位于郑州市的富士康工厂，让本来将目光聚焦在世界杯的人们，转而关注这家公司。

其中一个视频显示，至少上百名工人聚集在路上与数百名身穿白色防护服、据称是警察的人对峙。有工人抱怨供应给他们的伙食不佳，还被迫与确诊工人同住在一间宿舍，另一些工人则称没有得到公司承诺的奖金，并高呼“付我们工资”。

网传视频显示至少上百名工人聚集在路上与数百名身穿白色防护服、据称是警察的人对峙。（法新社）

另一个视频则显示，一些员工手持灭火器、长棍砸坏富士康工厂的窗户、门、监控摄像头等物品，还有一些员工跑到街道上用椅子、钢筋、灭火器等物破坏核酸检测站泄愤，现场还有人高呼“砸了它”；还有员工越过被推倒的围栏，试图逃离当地。

一名工人试图用长棍砸毁工厂的监控摄像头。（互联网）

一名工人试图越过围栏逃离当地。（路透社）

还有视频捕捉到现场爆发冲突的画面。其中一个视频显示，一群工人在星期二晚间冲出宿舍试图逃离，但被防暴警察和防护人员阻拦。警员手持警棍和塑料盾牌，试图把工人推回去，这一过程中双方发生冲突。警方使用催泪瓦斯镇压，工人则用灭火器反击。

在另一个视频中还可看到，一些工人试图设置路障阻拦警察逼近，现场有人高喊：“维权！维权！”一名工人说：“今天晚上出了这么大的事，但没有一个新闻台的记者过来，按理说这么大动静至少得有人来吧。结果没有人，全是我们自己在爆料……警察先动手，你们知不知道。”现场还有人喊：“看，催泪瓦斯……武警、特警都在！”

网传视频显示，富士康员工和身穿白色防护衣、手持塑料盾牌的警员星期三凌晨发生冲突。（路透社）

此外，有一个视频还捕捉到几名工人在路边被一群穿着白色防毒服的人员拿着长棍围住殴打的画面，旁边有人多次高呼“警察打人啦！”；另一个视频则显示数百名工人向防暴警察投掷棍棒、砖头、铁栏等物品的画面。网上还流传据称是富士康工人头部流血的照片。

据传富士康工人在冲突中受伤流血。（微博）

综合多家媒体引述自称富士康工人报道，这场冲突是在星期二（11月22日）晚上爆发，并一直持续到隔天早上。香港《南华早报》引述两名富士康工人报道称，网络上流传的视频都是真的，22日晚富士康郑州厂真的爆发了冲突。

综合路透社和彭博社报道，这些视频是于星期三在中国短视频平台快手上发布，随后被转载到多个中国社交媒体，但当天下午大多视频就已被删除。隔天在微博、微信等社交媒体上已搜索不到相关信息，中国网民对这起事件的评论大多也被屏蔽。

然而，这些视频仍在推特上被大范围转载。

路透社星期四（24日）引述熟悉情况的富士康知情人士报道，这场冲突已平息，公司正与员工进行协商。目前双方已达成初步协议，星期四已恢复正常生产。

骚乱发生后，现场一片狼藉。（互联网）

今年10月29日大批工人徒步逃离富士康工厂的视频，至今仍记忆犹新，不到一个月，网络上又再出现富士康工人逃离、大规模抗议的视频。然而，比起之前的“大逃疫”，这次冲突的导火线恐怕不仅仅是疫情封控那么简单，而是更为复杂的劳资纠纷。

津贴政策修改引出的劳资纠纷

第一财经星期三（23日）晚引述富士康工人报道称，富士康私自改动招工补贴金额，目前公司对工人的补贴政策与当时公开招聘信息不符。

在爆发工人逃疫潮后，为了留住工人并吸引更多人入职，富士康大幅调涨了薪资，从11月9日至26日报到的工人，连续在职满30天还可额外享有3000元（人民币，下同，578新元）的津贴，在职满60天，再奖励3000元，随当月薪资发放。

富士康公布的原先政策是所有津贴随当月薪资发放。（互联网）

不过，实际情况却有所不同。一名富士康工人称：“为什么当初招工的时候说干满30天发3000，60天再发3000，随当月发放？到了签合同的时候又变成了3月12日（2023年）必须在职，且中途不能因为任何理由缺勤超过七天半，不然一分没有。”如果要拿到第二期3000元奖金需要等到明年5月，与原先的当月发放相差甚远。

据称是富士康工人在微博发布的富士康条例。该条例称，只有在职到明年3月15日，并符合所有规定才会发放津贴。（微博）

上述第一财经的报道已搜索不到。

但富士康星期三发表声明反驳私自修改津贴政策的指控，称“22日晚间起，郑州园区部分新进同仁因对工作津贴认知疑虑提出诉求，公司强调对于津贴一向按合约内容履行，并会持续向相关同仁沟通说明”。

针对连夜爆发的冲突事件，富士康称：“对于暴力事件，我们会持续与工人和政府做好沟通，避免类似事件再次发生。”富士康还否认曾将新员工与呈阳性员工共同安置。

然而，富士康星期四发表的最新声明则态度大转弯，坦承富士康“在招聘新员工时出现技术错误。我们为在电脑系统资料输入出现错误致歉，并保证将按协议和官方招聘海报支付实际工资”。

富士康说，公司将竭力解决员工的问题，还表示愿意支付选择离职的员工1万元，这笔金额将分两期支付，确保员工能顺利返乡。

受宠的富士康

整起事件暴发后，中国网民普遍都站在劳工这一方，同情他们“被剥削”的遭遇，对于资方富士康更多是批评的声音，“但凡多尊重一下员工，都不会有什么闹剧”。

对地方政府而言，从他们高度关注富士康生产情况、甚至出面相挺来看，对富士康的重视程度不言而喻。

英国《金融时报》本月曾刊登一篇报道，描述了河南省政府对全省各地官员下达行政命令，要求他们在各区招募人员到富士康任职，以弥补工人逃疫潮后留下的劳工缺口。据称各地都有不同的招工指标和人数要求。

《纽约时报》报道还披露，河南省政府呼吁动员退休军人、基层干部和党员到富士康任职，但这则消息遭到不少中国网民批评，称中国军人不是人肉筹码，服务资本家。

事实上，在爆发冲突当天，中共河南省委书记楼阳生到富士康调研，要求提升园区企业疫情防控能力，尽快恢复园区秩序和活力；《郑州日报》当天的头条也刊登了文章，强调要提升园区企业疫情防控能力，保障经济运行健康平稳高效。

中共河南省委书记楼阳生（右一）星期二到富士康调研，要求提升园区企业疫情防控能力。（河南日报）

这都凸显了官方对富士康的高度重视。富士康到底顶着什么光环，让它如此受宠？

富士康的光环

富士康是台湾鸿海集团旗下公司，在中国大陆设有多家工厂，是美国科技巨头苹果公司的主要合同承包商。富士康是苹果公司在海外最大的iPhone手机制造厂，占全球iPhone出货量的70%。根据中国对外经济贸易协会发布的《2020年中国对外贸易500强研究报告》，2019年郑州富士康以316亿美元（约434亿新元）的出口总额位居中国之首，是当年中国最大的外贸出口企业。而2019年郑州进出口总额4130亿元，富士康就占近82%，同时占河南省总进出口额的65%。

富士康在郑州设厂为当地带来了庞大的就业机会。虎嗅APP上月31日发表的《富士康对郑州有多重要》文章分析，富士康的到来不仅带动了外贸，还带动上下产业链经济的发展，不仅养活了一众中小企业，还带来了超过100万个就业岗位。

文章称：“富士康可以离开郑州，但是郑州真的离不开富士康。如果郑州真的失去富士康，没有任何一家企业能够填补上百万人的产业真空。”

然而，如此重要的富士康却在一个月内爆发员工逃疫潮和抗议潮，不仅再次重创富士康的生产线，还冲击外界对富士康能尽早恢复正常生产的信心，也反映出富士康的管理仍存在短板。

对于做好心理准备长期在闭环中生活和工作的工人而言，或许令他们不满的是，自己得承担可能染疫和长期无法返乡的风险，冲着富士康的高薪资和福利而来，到头来却只是空头支票，自己所承担的风险也只为一场空。这股落差感，是可忍，孰不可忍？

而对于需要工人配合才能恢复正常生产的富士康而言，虽然已就事件道歉，但如果不进一步解决劳资之间最根本的矛盾，弥补劳工心中的落差感，达成劳资双赢的局面，即使光环再大，类似于这样的冲突和麻烦恐怕会不断缠身。