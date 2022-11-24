北京多个小区发倡议支持确诊者自愿选择居家隔离

北京多个小区的居民发起倡议，支持确诊居民自愿选择居家隔离，反对强制隔离，并呼吁居民不对确诊者施加歧视或语言暴力。

据“三四行”微信公众号星期四（11月24日）消息，北京东湖湾、澳洲康都、金茂府等多个小区的居民近日都发出类似倡议书。

倡议书称，作为小区居民，在小区配合政府防疫暂时封闭、实行动态清零政策期间，如果小区邻居核酸出现阳性的情况，支持确诊居民自愿选择隔离方式，自感病情较轻的，可以选择在家隔离自愈；自感病情严重者，可以选择去方舱隔离治疗。如有必要，可以安装门磁，保证隔离效果。

倡议书称，在隔离期间，邻居们也会不歧视、不指责、不语言暴力，不侮辱谩骂，尊重并为他们加油，随时欢迎他们平安回家。如在隔离期间需要帮助，可以向邻居们求助，力所能及者一定给予最大支持。

倡议书还称，若因复测或隔离期间，遭遇各种形式的强迫，邻居们也愿意挺身而出，维护确诊居民正当合法的权利，必要时，支持核酸阳性的邻居采取紧急避险，用法律捍卫自己和家人的人身安全。

倡议书文末写道：“如果我或者家人日后出现核酸阳性的情况，愿意遵守此承诺。”

各个小区流传的倡议书有一个模版，除了地名，内容大同小异，由居民以接龙形式在社交媒体群组参与连署。