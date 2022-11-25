中国恒大正与武汉江夏区沟通11幅土地无偿收回

中国恒大集团透露，该集团正与武汉市江夏区人民政府进行沟通，并将就11幅土地提出行政复议，以保障公司的合法权益。

据澎湃新闻报道，中国恒大星期四（11月24日）晚间公告称，2022年11月16日，武汉市江夏区人民政府作出关于无偿收回恒大武汉科技旅游城项目（以下简称“该项目”）11幅土地的行政决定。

该决定书仅针对该项目的其中11幅土地，不涉及该项目的其他地块。该项目总计24幅土地，净用地面积5065.8亩。这次政府无偿收回的11幅土地涉及净用地面积2071.3亩。

中国恒大在公告中称，2017年12月，集团以56亿元人民币（下同，10亿新元）购买该项目，于2018年3月开始动工建设，集团就该项目开发建设情况与武汉市江夏区人民政府有持续的沟通。截至目前，该项目已开工约126.1万平方米，已销售64.9万平方米（5330套房），已交楼36万平方米（2654套房），未交楼28.9万平方米（2676套房）。目前，该项目保交楼共12个批次，其中10个批次已正常施工，另外两个批次处于恢复施工过程。

中国恒大称，为把该项目打造成大型文旅综合体，集团投入21亿元人民币建设了约24.2万平方米的文化旅游配套项目，包括六国温泉馆、五星级酒店、儿童游乐城、儿童体验城、儿童玩具反斗城、博物馆、商业街、婚礼庄园、运动中心、饮食中心等，目前绝大部分单体建筑外立面已完成，个别单体内装修基本完成。

11月18日，湖北省武汉市江夏区自然资源和规划局官方网站发布了一则《注销武汉巴登城投资有限公司未使用土地国有建设用地使用权公告》，其中提到武汉市江夏区人民政府于2022年11月16日作出《关于无偿收回武汉巴登城投资有限公司“恒大科技旅游城”项目11幅未使用土地国有建设用地使用权的决定》。

宣传资料显示，武汉恒大科技旅游城项目原名为武汉巴登城项目，由恒大集团旗下恒大旅游集团开发，该项目位于武汉市大光谷南部生态新城，紧邻武汉高等院校和科研单位。规划打造集游乐、文化、休闲、商业、居住为一体，开创全球一流的多国温泉城、梦幻儿童王国、婚礼庄园、运动公园、户外拓展十五大核心公建配套，树立武汉文化旅游新标杆 。