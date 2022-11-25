韩中经贸联委会线上讨论加强文创内容交流

韩中经贸联委会第26次会议星期四（11月24日）以视频连线方式举行，韩中双方就强化文创内容交流、加快推进韩中自贸协定第二阶段谈判等事宜进行磋商。

据韩联社报道，韩国外交部发言人任洙奭24日在例行记者会上发布上述消息时说，韩方呼吁中方对进一步加强两国在电影、表演、游戏、电视剧等文创领域交流。中方就此表示，对中韩文化交流持积极态度，将搞活两国文创交流，增进两国国民相互理解和友好关系。

韩中经贸联委会是两国自1993年起每年举办的全面经济合作协商机制。今年会议因中国冠病疫情改为线上举行，韩国外交部经济外交协调官尹圣德和中国商务部部长助理李飞担任双方首席代表。

值得关注的是，韩国电影近期重新在中国视频点播服务（OTT）平台上线，市场对韩国文创对华出口重启的期待高涨。在此情况下，24日韩中经贸联委会会议就可能降低中方针对韩流的“限韩措施”门槛交换意见。

任洙奭说，韩国政府借各种机会向中方强调韩中文创交流的重要性，并为此继续与中方保持磋商。韩国政府将与中方进行各层级沟通与协调，努力推动两国关系朝着更健康、更成熟的方向发展。

就今后韩国文创内容在华消费展望，一名外交部官员称，当前尚难预测，但考虑到韩国文创内容在全球范围内深受青睐，期待中国民众对文创内容的需求持续旺盛。

另外，韩国外交部还说，会议还就韩中供应链管理、加快推进韩中自贸协定第二阶段谈判达成一致。

韩国外交部经济外交协调官尹圣德提议进一步加强合作与沟通，保障供应链稳定运转，并期待年内重启韩中自贸协定第二阶段谈判，两国之间以更高水平开放文化与服务市场。

中国商务部部长助理李飞就加强中韩供应链合作的必要性表示认同，并希望自贸协定第二阶段谈判早日取得实质性成果。

韩国外交部说，韩中双方借此次会议综合评估两国合作所取得的成果，并探讨两国企业所面临的难题等企业经营活动相关事宜，以及供应链等彼此关切和中长期合作方案。