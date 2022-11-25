外籍大律师参与港国安案 全国人大常委谭耀宗称违背立法精神

中国全国人大常委会委员谭耀宗认为，若由外籍大律师代理国家安全的案件，将违背《香港国安法》的立法精神。

据《星岛日报》星期五（11月25日）报道，壹传媒创办人黎智英被控违反《香港国安法》，香港律政司不服高等法院及上诉庭，批准黎智英聘用英国御用大律师欧文（Tim Owen）代他辩护的判决，向终审法院申请终极上诉许可，案件25日开庭处理。

上诉庭认为未见黎智英的案件涉及国家机密，即使审讯有机会涉及机密资料，也无正当理由怀疑欧文会违反《香港国安法》第63条的保密原则，而且欧文也受到香港行为守则约束，不见得他离港后会违反守则。法庭也未能信服批准欧文赴港代表黎智英，会损害《香港国安法》的立法目的。根据终审法院网页，香港律政司向终审法院提出的上诉案聆讯，25日由首席法官张举能与两名常任法官李义和霍兆刚审理。

中国全国人大常委会委员谭耀宗认为，若由外籍大律师代理国家安全的案件，将违背《香港国安法》的立法精神；当该原意被曲解或受到挑战，全国人大常委会有权释法作纠正。

他续称，若香港法院能自己纠正，就不需要释法，但若扭曲立法原意，人大常委会或需作出纠正，需视乎事情发展。若他们认为有需要，可加入释法于议程，最快在12月下旬的人大常委会会议。

港区全国人大代表吴秋北称，案件涉及国家安全，不是一般案件，不应允许聘请外籍律师。如果涉及国家安全，内容或会泄漏至其他国家，形成安全风险。

他续称，若终审法院允许外籍律师参与审理案件，或形成案例，改变有关法例的本质，全国人大或需释法作纠正。如果终审法院未好好处理，作为全国人大代表，他认为人大必须释法，以正视听。

香港资深大律师汤家骅认为，律师的选择属被告权利，个别案件聘用什么律师代表辩护，应从被告角度出发，《香港国安法》案件的审讯已由指定法官处理，已相当足够维护国家安全。《香港国安法》没有条文规定限制或容许被告选择什么律师，若最终人大释法，或与部分《国安法》条文有出入。