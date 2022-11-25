台湾人旅居上海两年可申请加入医保

在上海市持有两年以上居住证的台湾民众，从11月中旬起，可到社区事务受理中心申请参加医疗保险。

据台湾《联合报》星期五（11月25日）报道，上海台商协会副会长蔡世明对此说，医疗保险对在沪台湾人来说有利，尤其是对不常回台使用健保，但在上海有医疗需求情的台湾人而言比较方便。

上海台商圈星期四（24日）有人发出自己在社区事务受理中心填写申请医保的表格照片。根据资料，缴费标准为70岁以上每年545元人民币（下同，104新元）；60至69岁每年715元人民币；19至59岁每年885元人民币；学生每年245元人民币。

刚从台湾返回上海正在隔离的蔡世明称，上海台协没有发正式公文通知会员可以申请，反倒是有人24日申请成功后，将自己的申请过程与大家分享。

他说，台湾人在中国大陆看病，以往收集完相关证明回台申请健保给付，不仅报销流程长且不全额支付，相较之下，只要缴交医保就可以给付，下周隔离期满他将去社区事务受理中心申请看看。

蔡世明解释，中国大陆从2019年就逐步推动台湾人参加大陆的五险一金（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险，与住房公积金），但有些公司早期不见得会帮台湾人保五险一金，而且不见得台湾人愿意交齐五险一金。

台湾人可在11月15日起至12月25日缴费，参加上海城乡居民医疗保险。苏州从今年10月起也开放台湾人加入医疗保险，条件是在苏州市居住，且已办理居民居住证。