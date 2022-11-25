网传广州封控区有人抢救护车冲卡 官方：救护车为假冒已被抓获

广州海珠区星期四（11月24日）晚传出有居民抢救护车冲出封控区被交警拦截。广州珠海区有关部门回应称，涉事车辆为套牌假冒救护车，交警部门目前已将该车抓获。

综合南方+客户端和第一财经报道，10月下旬至今，广州遭遇三年来最严峻复杂的冠病疫情，截至目前累计确诊感染者逾10万起。

近期网传不少广州管控区内有人员聚集、冲卡等消息，广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹在24日的疫情防控新闻发布会上说：“近期，我们依然发现个别管控区域存在涉疫人员扎堆聚集、冲卡脱管等现象，这将给疫情带来反弹风险，且造成管控区域外的疫情传播，会给全市疫情防控大局带来被动，同时也导致个人暴露于感染风险之中。”

广州市公安局指挥中心宣传处处长许欣在同一场新闻发布上透露，近日，在一些疫情防控管控区域内，有些群众挪动围蔽水马、擅自外出；有些群众不遵守管控秩序，随意串格；有些甚至聚集冲卡，走出管控区之外，涉嫌违反国家疫情防控法律法规。这些不理智的行为显然增加了交叉感染和病毒传播扩散的风险。

他说，公安机关也在工作中发现有个别人传播谣言、煽动情绪，请大家不要轻信，更不要参与不理智、不合规甚至违法的行动。

许欣强调，公安机关将一如既往依法打击暴力抗拒疫情防控措施、侵犯医务人员和防疫人员安全、扰乱卫生医疗秩序、故意传播病毒、核酸检测造假、造谣传谣、聚集滋事、哄抬物价、诈骗钱财等妨害疫情防控的违法犯罪行为。

据统计，从10月23日至今，公安机关已查处涉疫违法犯罪案件148起。