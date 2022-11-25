确诊者九合一无法投票 台人权组织助提行政诉讼

台湾九合一选举（地方公职人员选举）将于星期六（11月26日）登场，但预计将有10万人因确诊冠病无法外出投票。台湾人权组织星期四协助当事人就此向行政法院提起行政诉讼。

据台湾《联合报》报道，台湾人权促进会星期四下午协助一名当事人，前往台北高等行政法院，对台湾中央选举委员会和地方选举委员会提起行政诉讼。

台权会和原告声明称，被告中选会应于“111年（2022年）地方公职人员选举及宪法修正案公民复决”选举，提供符合防疫规范的投票方式让原告完成投票，同时请求法院依职权命令中选会制定适合的投票方式以保全人民权利。

台权会声明称，此次中选会的行政作为与不作为已违反宪法要求的普通及平等选举原则，也违反比例原则。根据他国让确诊民众行使投票权的作法，中选会应有充裕时间制定措施来兼顾防疫与保障人民投票权，但中选会却毫无作为因应，显然有失职之处。

声明称，由于选举日迫在眉睫，估计至少有5万至7万人被实质剥夺宪法所保障的投票权，且这样的重大损害难以回复，因此声请宪法法庭，并希望宪法法庭可以依照宪法诉讼法第43条第一项规定对中选会和地方选举委员会做出暂时处分。

依据现行规定，冠病确诊者须隔离五天，即从星期一（11月21日）起确诊的民众无法外出投票，大约10万人受到影响。

此项规定引起社会舆论关切，包括中央研究院院士陈培哲等人认为，像韩国等其他国家都有穿隔离衣或通讯投票等方式，提供确诊民众投票机会，台湾有关单位应作为而不作为，甚至要重罚出门投票者，此一作法是宪政的危机。