民众党新竹市长参选人高虹安选举前公布美国博士论文审查通过信

2022年台湾九合一地方选举将在星期六（11月26日）举行，民众党新竹市长参选人高虹安选前在脸书公布她的美国博士论文审查通过信。

高虹安星期五（25日）上午在脸书上传美国辛辛那提大学10月20日发给她的博士论文审查通过信，并写道，她日前主动向校方提出论文审查，而美国辛辛那提大学不久前也完成审查程序，提出由工学院院长代表的正式函文给她，表示高虹安的博士论文“没有任何研究、学术、或是版权的不当行为。”

根据信函内容，辛辛那提大学已经审查过高虹安博士于2018年提交的博士论文。相关委员已审查过并确定此论文在提交过程中没有任何研究、学术、或是版权的不当行为。辛辛那提大学机械工程研究所已批准了高博士论文中的一项附注，并确认她以优异成绩毕业。“尽管我们不断更新大学的标准与作法以满足学术标准，但辛辛那提大学并没有、也从未将自我抄袭个人研究视为不当行为。”

高虹安说，她与团队过去这几个月承担了台湾民主选举近20年来最恐怖的负面选举攻击。从她宣布参选那一天开始，几乎是三天一小黑、五天一大黑，一直到今天（25日）为止，她的团队已收集到超过50条抹黑事件。其中曾经被讨论相当广泛的就是我的博士论文，尽管她出示学伦单位邮件证据，对手仍然集结党政军媒力量不断抹黑，甚至发起一人一信，要求美国辛辛那提大学撤销论文的行动。

她说，没想到因为她的参选，会让母校受到这些骚扰，她着实感到非常不好意思。但她要感谢所有新竹市民，坚定不移地陪着她、支持她，让她可以勇敢地逆风向前。也因为市民保持理性、就事论事、不为谣言动摇，她与团队现在距离改变新竹只剩最后一里路。

高虹安在脸书贴文结尾说：“明天过后，这些抹黑的纷扰会散去，但是我们热爱的新竹市的未来才正要开始。各位勇敢的新竹人，你手中的那一张选票，都是一张迎向光明新竹市的车票，这辆车即将出发。11月26日，请记得携家带眷、呼朋引伴出门投票，跟着我们一起搭上这台希望列车，抵达真正的光荣新竹！”