预计4万人将参加蒋万安台北市长选前夜造势活动

发布 / 2022年11月25日 11:28 AM

更新 / 2022年11月25日 11:44 AM

字体大小:

台湾九合一选举倒数24小时，国民党台北市长候选人蒋万安星期五（11月25日）将在台泥松山场、信义区基隆路一段的空地举办选前夜造势活动，预计今晚超过4万人参加。

据《自由时报》报道，蒋万安星期五受访时强调，他未来一定是有执行力、包容力的市长，对手无党籍台北市长候选人黄珊珊、民进党籍候选人陈时中所提出好的政见，他都会参考采纳把它做好。

为营造团结胜选气势，蒋万安选前之夜号称将是“迁台以来”最大的造势舞台。蒋万安说，台北未来能够站上国际舞台、跟国际一流城市并驾齐驱，相互竞争，是他真正关心的事情。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

分享热榜

下午察：《十问》防疫的背后

政府下月发放两笔补助金 符合条件者可获高达700元

【马国大选】国家元首委任安华出任首相
4

【一点就懂】你不知道的“剪刀剪”海南咖喱饭故事
5

【马国大选】元首呼尊重人民选择“ 让我做决定”

更多精彩内容