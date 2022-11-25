预计4万人将参加蒋万安台北市长选前夜造势活动

台湾九合一选举倒数24小时，国民党台北市长候选人蒋万安星期五（11月25日）将在台泥松山场、信义区基隆路一段的空地举办选前夜造势活动，预计今晚超过4万人参加。

据《自由时报》报道，蒋万安星期五受访时强调，他未来一定是有执行力、包容力的市长，对手无党籍台北市长候选人黄珊珊、民进党籍候选人陈时中所提出好的政见，他都会参考采纳把它做好。

为营造团结胜选气势，蒋万安选前之夜号称将是“迁台以来”最大的造势舞台。蒋万安说，台北未来能够站上国际舞台、跟国际一流城市并驾齐驱，相互竞争，是他真正关心的事情。