中国与阿拉伯国家峰会12月召开 习近平或七年来首访沙特

中国与阿拉伯国家将于12月在沙特阿拉伯举行峰会，中国国家主席习近平有可能近七年来首次访问沙特。

据彭博社星期四（11月24日）报道，据中国驻迪拜总领事馆星期二（11月22日）在官网发布的新闻稿，中国驻迪拜总领事李旭航在星期一（21日）于迪拜未来博物馆举行的“星河璀璨·逐梦太空”航天主题活动上说，首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开，这是中阿（拉伯）关系提质增速的大事件，在中阿关系史上具有里程碑意义。新闻稿未提及峰会的其他细节。

中国外交部在11月4日的新闻稿中称，李旭航接受阿联酋媒体专访时说，此次峰会将涉及中国和阿拉伯国家领导人的面对面交流。

习近平上次访问沙特阿拉伯是在2016年1月，此行出访可尝试增进中沙关系。中国海关总署数据显示，沙特在10月超越俄罗斯成为中国原油最大的外国供应商。

习近平曾在4月与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼通话时说，中国将对深化与沙特的关系置于“优先考量”，并希望打造两国能源、经贸、高技术等领域“高水平”合作。

北京一直寻求与深化与中东国家的关系，以启动对美国的挑战，同时扩大经济机遇。去年，北京与伊朗签署25年合作协议框架，后者因研发核武受到华盛顿的制裁。