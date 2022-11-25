港政务司长陈国基：新国歌指引有助维护国歌尊严

香港体育协会暨奥林匹克委员会星期四（11月24日）公布国歌国旗指引，防止国歌风波再发生。香港政务司长陈国基称，新指引有助避免再次误播国歌，维护国歌尊严。

据香港《星岛日报》报道，陈国基星期五称，港协暨奥委会发表国歌国旗指引，有助避免再次误播国歌，并维护国歌尊严。

他说，港府不会惩罚运动员，也不认为播放国歌接连出错，国际赛事主办方是刻意或有政治目的。但他也称，赛事主办方不应临时在网上下载歌曲，应及早准备。

陈国基说，他将会与创新科技及工业局局长孙东，跟进搜索引擎搜寻国歌时出现错误国歌资讯的情况；亚洲榄球总会也将成立中央储存库储存国歌，避免误播国歌事件发生。

港协暨奥委会向辖下体育总会发出新指引，要求所有属会出战国际赛时如果发现播放国歌或升挂区旗出错，须以“T”字手势向主办方示意反对，若主办方没有立即更正，须带队离场。

港协暨奥委会义务秘书长王敏超称，如果发现出错，运动员及领队应即时示意并要求更正，过程不应超过10秒，若不按指引行事，会视乎情况作出惩处，情况严重者有机会被解雇，体育属会则会被暂停会务。

他称，主办方应尽快更正错误，如不更正，会要求国际奥委会制裁或禁止相关单位承办赛事，尽量不会影响运动员。