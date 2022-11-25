中国交通运输部：防止过度通行管控问题反弹

中国交通运输部星期五（11月25日）要求全力保障交通网络畅通，坚决防止层层加码、“一刀切”等过度通行管控问题反弹。

据中国新闻网报道，中国交通运输部新闻发言人舒驰星期五在例行新闻发布会上说，近期中国疫情形势依然严峻复杂，部分地区对货车通行层层加码、过度通行管控问题仍时有发生，河南等地蔬菜运输不畅的问题引发社会关注，交通物流保通保畅工作面临反弹压力。

舒驰称，当局将按照进一步优化防控工作的二十条措施有关要求，扎实做好疫情防控和交通物流保通保畅工作，全力保障交通网络畅通、物资运输畅通、末端配送畅通，服务人民群众生产生活和经济社会发展。

他要求各方做到“五个严禁”，严禁擅自关停关闭交通物流基础设施和限制运输服务；严禁“一刀切”限制封闭区域末端物流配送；严禁实施“静默”或封控管理的城市一律限制货车进出；严禁以等待核酸检测结果为由限制货车通行；严禁以车籍地、户籍地为依据限制货车通行，对有涉疫地区行程的货车司机，落实“即采即走即追”+闭环管理要求，保障通行顺畅。

针对部分地方出现的层层加码、“一刀切”等过度通行管控问题，交通运输部将加强问题转办和三级督办，持续跟踪调度办理情况，确保问题及时有效解决。对于群众反映强烈、反复出现的问题，将进行公开通报曝光，加强警示震慑，坚决防止层层加码、“一刀切”问题反弹。