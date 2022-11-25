香港榄总将在本周末迪拜赛遵循国歌区旗指引

香港榄球总会将在本周末的亚洲七人橄榄球系列赛迪拜站比赛中，全面实施国歌区旗指引要求。

综合香港中通社、《星岛日报》报道，因亚洲七人橄榄球系列赛仁川站比赛发生播错国歌事件和香港队员合照用了错版特区区旗事件，香港体育协会暨奥林匹克委员会星期二（11月22日）向辖下所有体育总会发出《香港运动员及队伍参与国际体育赛事期间处理播放国歌和升挂区旗的指引》（以下简称指引），即日生效，并于星期四（11月24日）举行简报会，向体育总会委员及工作人员说明指引内容和措施。

简报会由港协暨奥委会义务秘书长王敏超和义务副秘书长杨祖赐主持。王敏超会后见记者时指出，港协暨奥委会一直保持体育与政治不挂钩原则，这次事件属违反大原则，希望将来能将所有前期工作做好，避免类似事件重演。

他续称，发出《指引》是为了运动员能一直出赛的长久之计，希望保障运动员利益，而非处罚运动员。若再有类似情况出现，可能整队队伍甚至整项运动被制裁，对运动员更不公平。

在数次被问及制定《指引》前是否咨询运动员，王敏超未正面回应，只重申指引并非要处罚运动员，无论指引如何都与运动员无关，因为责任在领队。

根据《指引》，港协暨奥委会将向各体育总会提供一个工具包，包括两个储存正确国歌的USB储存装置，以及两面区旗，各总会不可自行制作区旗，也不可接受或使用不明来历人士给予的区旗，例如观众。

《指引》也要求在播放国歌或升挂区旗前，领队必须即场向赛事主办机构，再次核对即将使用的国歌和区旗，以及相关字幕为正确版本，如有出错，领队须即时提醒队员，并带领队员用双手做出“T”字手势，向主办机构示意反对，要求暂停活动并立即更正。如主办机构没有立即更正，领队须带领全体队员离开典礼场地，当主办机构作出更正后，全体队员可重新列队，参与仪式。

香港榄球总会行政总裁麦伟彬24日简报会后说，运动员明白尊重国歌和区旗的重要性，没有对《指引》感到困惑和担心，期待在本周末的亚洲七人橄榄球系列赛迪拜站比赛中，全面实施指引要求。