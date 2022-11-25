台湾高校将禁用大陆厂牌资通讯产品

台湾教育部宣布，全台大学禁止使用大陆厂牌资通讯产品及服务。

据台湾《联合报》星期三（11月23日）报道，台湾大学主要经费来源之一的高教深耕计划第二期明年初上路，总经费上看970亿新台币（下同，43亿新元），较第一期增加132亿新台币，也首度新增资安专章，配合行政院禁用大陆制资通讯产品，大专校院也禁止公务使用大陆厂牌资通讯产品及服务，具备连网功能都入列，并扩及校园出租场域如外包餐厅、商店等。

台湾行政院为避免公务及机敏资料遭窃取，2020年通函全国各机关资通讯产品处理原则，明订公务用资通设备不得使用大陆品牌。

高教深耕计划新增资安强化专章、国际化行政支持系统专章，近日大学内部讨论、拟定架构发展，预计12月中提报计划，明年3月初由教育部核定经费。

台教育部近日发布资安专章撰写建议方向，订定资安强化绩效指标其中一项为落实管理危害“国家资通安全”产品，包括禁止公务使用大陆厂牌资通讯产品，公务用软硬体、服务均不得使用大陆厂牌；校园出租场域亦然，学校已列管产品则要尽速淘汰。

校园内资通讯产品非常多，台教育部资科司指出，学校资通讯产品只要可连网就须纳入资讯安全管理规范内，包括电脑、事务机等。教育部以四项资安强化绩效指标，也引导学校可参考相关办法提报计划，将视计划预计达成指标高于或低于应办事项，衡酌补助经费。

台湾政治大学校长李蔡彦说，公务机关近年均要求资通讯设备不再采购大陆品牌，这次扩及大专校院并纳入深耕计划中，包括所有公务预算支出的资讯设备，基本上具备连网功能者都会入列，除电脑等常见用品外，学校较不易察觉的印表机、监视器、空拍机等均在规范内。

美国众议院议长佩洛西8月访台，台铁新左营站广告看板、超商电视等均遭黑客入侵，出现谩骂佩洛西等字眼，经查发现台铁承包商使用大陆制软体，台行政院全面检讨并要求咎责。

李蔡彦说，深耕计划也将学校外包餐厅电脑软体、超商荧幕都列入规范，学校也须将此列入契约或场地租借使用规定中。

台湾师范大学副校长李忠谋说，学校计划撰将有资安疑虑设备、厂牌、产地等一并纳入处理。若过去已采购该类产品则要求断网，若不小心连上线则有系统可加以辨识型号、品牌，提醒使用者察觉。