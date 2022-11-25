中国央视版《三国演义》张飞扮演者李靖飞去世

中国经典电视剧94版《三国演义》中张飞的扮演者李靖飞因病医治无效离世，终年65岁。

据澎湃新闻报道，南京艺术学院口述历史研究中心特聘研究员余泳透露，李靖飞因病医治无效，在星期四（11月24日）过世。《三国演义》中许攸饰演者、演员石小满，南京广电播音员周学（原河北电视台），导演白云飞都证实了这一消息。

本月1日，《三国演义》中关羽的扮演者陆树铭因心梗突然病逝。余泳透露，获知陆树铭死讯后，李靖飞十分悲痛。李靖飞50岁后身体就不太好，前些年陆树铭得知李靖飞因脑梗后生活不能自理，还尽力帮助李靖飞走出困境，为他募集医疗费，寻找医生等等。

在得知李靖飞去世的消息后，《三国演义》里刘备的饰演者孙彦军在微博发文：“一直不敢相信预感的事会成真…靖飞弟还是走了…我此时已无更多的语言表达什么了…愿天堂不再有痛苦…靖飞弟一路走好！”

李靖飞1957年10月13日出生于河北省，他是河北省话剧院演员、戏剧家协会会员、影视家协会会员、中国国家一级演员。除《三国演义》张飞一角外，他还参演电视剧《孙武》饰演夫概，此外还有《喋血金三角》《血色浪漫》《洒满阳光的小院》《香山奇缘》等剧。2002年他在陈家林执导电视剧《貂蝉》中再度饰演张飞。