612基金案六名被告罪成判处罚款

已停运“612人道支援基金”涉违反《社团条例》案件，经过七天审讯后，星期五（11月25日）在西九龙裁判法院裁决，六名被告罪成被判罚款。

综合《明报》《星岛日报》报道，“612人道支援基金”五名信托人天主教香港教区荣休主教陈日君、大律师吴霭仪、前立法会议员何秀兰、歌手何韵诗和岭南大学前副教授许宝强各判罚4000港元（下同，704新元），基金秘书施城威则被判罚款2500港元。

裁判官严舜仪裁定“612基金”并非纯粹为慈善目的而成立，符合条例中所指的“社团”；首五名被告作为信托人运用公信力向公众筹款，以达到向抗争人士提供支援的目的，为推动基金的重要决策人，五人连同基金秘书需按照基金宗旨行事，有相互权利及义务，属社团干事。由于六人不曾为基金注册或申请豁免注册，遂裁定六人罪名成立。

控方由署理副刑事检控专员周天行及署理高级检控官陈颖琛代表，辩方代表包括资深大律师李志喜、何沛谦、彭耀鸿及大律师林国辉。本案争议为控方能否证明“612人道支援基金”属《社团条例》下的本地社团以及被告为基金干事。

六名被告各被控在2019年7月16日至2021年10月31日期间，在香港作为“612人道支援基金”本地社团的干事，没有在指明时限内按规定为“612人道支援基金”申请注册或豁免注册社团。