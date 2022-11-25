台湾首颗自制气象卫星预计明年3月升空

台湾首颗自制气象卫星猎风者星期五（11月25日）完成最后一项“全功能测试”，若顺利于明年1月初通过“运送前审查会议”，预定明年3月运送至法属圭亚那发射升空。

据台湾《联合报》报道，台湾国家实验研究院国家太空中心星期五透过新闻稿称，由该中心自主研发的猎风者卫星，星期五完成“全功能测试”，代表卫星已通过所有模拟太空环境的考验，依然能维持最初设计的性能。

太空中心称，猎风者卫星预计于明年1月初召开运送前审查会议，检视所有测试结果，若通过审查，猎风者即进入备便状态，将配合火箭发射时程，起运至南美洲的法属圭亚那，预计于明年3月，搭乘法国亚利安太空公司的织女星C型火箭发射升空。

台湾国科会主委吴政忠称，卫星产业链包含卫星制造、发射服务、地面设备、后端应用四大领域，太空中心在2023年行政法人化后，将全方位发展太空技术，以串接完整的产业链，有助台湾的太空产业进步更快速，在国际太空产业占据一席之地。

太空中心称，猎风者卫星今年6月完成太阳能板组装后，就进行太空环境测试，后续进行的全功能测试，是为检测包括指令、姿态控制，以至酬载仪器等所有次系统都能正常运作，且维持设计的性能。

最后要进行测试报告的汇整分析，负责各次系统的太空中心人员，必须检视每个阶段的测试数据，进行交叉比对，归纳各项设计效能的变化趋势，总结出一份完整的分析报告。

此外，太空中心也启动猎风者卫星的操控演练，针对卫星升空后可能遭遇的各种状况模拟除错，确保卫星发射后若遇到问题，可从地面下指令操控卫星来克服问题。

太空中心说明，猎风者气象卫星是继福卫五号后第二颗台湾自制的卫星，更是首颗自制气象卫星，升空将再次验证台湾卫星制造能力。猎风者卫星包含酬载共有82%是由台湾研发制造，若加上地面设备，共有超过20家台湾研发单位及厂商参与。

未来猎风者卫星升空后，除了执行海面风场的观测任务外，也将验证由台湾自主设计制造的10项关键元件与技术。

太空中心强调，猎风者卫星的任务酬载为太空中心自行研发的“全球导航卫星系统反射讯号接收仪”（GNSS-R），GPS反射讯号应用是近10年才兴起的研究，台湾能在短时间内自行研发这项任务酬载，代表台湾除遥测卫星外，也有研制气象卫星的基础能力。