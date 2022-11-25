黎智英获准聘用英国御用大律师上诉案 港终审院28日裁决

香港壹传媒创办人黎智英涉嫌违反《香港国安法》案件获准聘请英国御用大律师欧文（Tim Owen）抗辩，律政司反对向终审法院上诉，此案星期五（11月25日）审理，终审院决定押后至下星期一（28日）裁决。

综合《星岛日报》《明报》报道，黎智英《国安法》案下星期四（12月1日）开审，香港高等法院原讼庭上月批准黎智英聘请英国御用大律师欧文抗辩，香港律政司随后不服上诉，被上诉庭驳回，之后再向上诉庭申请许可，要求向终审法院上诉，上诉庭拒发许可。律政司其后向终审法院申请上诉许可，由终审院首席法官张举能与两名常任法官李义和霍兆刚25日审理。

资深大律师彭耀鸿代表黎智英一方；律政司则由前律政司长兼资深大律师袁国强代表。英国御用大律师欧文也到法庭旁听。

终审法院首席法官张举能与两名常任法官李义和霍兆刚听完律政司、欧文及大律师公会三方在庭上陈词后，表明需时间再作考虑，将在下星期一（11月28日）颁布书面判词。

香港律政司称，万一终审法院批准上诉许可，希望聆讯会订在12月1日前尽快处理，因为黎智英案将在12月1日开审，否则建议黎智英案押后近一星期开审，而终审法院称不希望改变刑事案件的开审日期，也指如终审法院拒批上诉许可，有关判词则会主要为学术讨论。

资深大律师袁国强指出，港府有责任维护国家安全，本案是首起《国安法》案件聘用海外大律师赴港代表被告抗辩，所以律政司希望终审法院为未来同类案件作出权威指导。

袁国强强调，欧文并没有《香港国安法》及香港危害国家安全罪行的专业知识或讼辩经验，无法为案件作出重大贡献。

终审法院首席法官张举能称，高等法院原讼庭及上诉庭已考虑到海外大律师申请“专案认许”（Ad-hoc Admission）的常规准则，表明海外大律师应加入案件，以协助《香港国安法》法理学等发展。

终审法院常任法官李义提到，袁国强希望一刀切全面禁止《国安法》案件聘用海外大律师赴港抗辩，但未详述应该有什么特殊情况需特别处理，也未阐明举证责任。