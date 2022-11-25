中国部分市县调增抗疫财政支出

受今年来疫情影响超预期，中国抗疫支出也超出一些地方预期，在最近的预算调整中，一些地方调增了抗疫支出，从千万元至上亿元不等。

据第一财经报道，年末将至，中国一些地方为了做到预算收支平衡，根据经济、收支形势等变化，进行预算调整。今年以来疫情多发散发，受此影响，一些地方抗疫支出增加。因此，一些地方在预算调整中增加了抗疫支出。

中国浙江永康市今年预算第二次调整方案的报告显示，永康市此次调增了本级支出预算，其中卫生健康支出调增了4.5亿元（人民币，下同，0.86亿新元），用于疫情支出。

广东深圳市龙岗区今年第二次预算调整方案的报告显示，当地通过多种途径筹集23亿元，结合后续防疫工作经费需求，经审核，建议再安排各街道疫情防控工作经费3.3亿元。

北京市门头沟区今年区级预算调整情况报告称，调增一般公共预算支出3亿元，统筹用于疫情防控等重点新增项目。

调增预算的还有陕西神木市、湖北随州市、广西南宁市、浙江省宁海县、湖南澧县等。

一些地方在预算调整中，还动用了预备费用于抗疫。比如，山西代县动用预备费7000万元，其中用于疫情防控1029万元。浙江松阳县动用预备费情况。年初安排预备费5300万元，经报县政府同意，动用预备费用于疫情防控补助资金3735万元。

一位地方财政人士透露，由于一些地方抗疫支出超预期，所以会动用预备费来弥补，但在支出科目上最后都会调剂到卫生健康支出。

中国财政部数据显示，今年前10个月，全国一般公共预算支出约20.63万亿元，同比增长6.4%。从主要支出科目来看，其中卫生健康支出17538亿元，比上年同期增长12.6%，也明显高于前述平均增速。