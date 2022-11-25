法国商会吁中国官方真正落实二十条优化防控措施

法国商会称，中国官方早前出台的二十条优化防疫措施的执行结果未达到法国驻华企业的预期，因此呼吁中国政府真正落实二十条优化防控措施，取消不必要和过度的限制。

法国驻华大使馆星期四（11月24日）在官方微博发文称，中国的“动态清零”政策对驻华法国企业造成了影响（在华提供57万个就业岗位）。法国企业非常欢迎中国11月11日宣布的优化防控工作的二十条措施，此举将大幅减少防疫对经济活动、对人民生活的负面影响，让驻华法国企业看到了双边经贸往来进一步恢复的希望。

但文章称，“好的政策还需要各地统一地执行和落实，并不能层层加码以及叠加其他相互矛盾的政策”。法国工商会注意到，自该政策宣布10多天以来，实际的执行结果并未达到驻华法国企业的预期。

文章称，中国国内商务差旅仍严重受限，目前的政策让中国国内城市间的商务差旅变得极其困难，很多企业都取消“进博会”这类大活动的举办或减少参加人数，加上很多城市都有层层加码现象，严重影响了在华企业的正常业务往来。

文章还称，二十条中所规定的入境隔离时间是五天酒店隔离加上三天居家隔离，但现实中该措施难以实施，因为多个城市都存在层层加码、规避责任的现象。对于境外抵华的隔离规定不明确，这些问题都影响了很多法国企业来华的决定。总部与在华法企之间的来往严重受阻，影响了法资企业在华投资的信心。

此外，文章也提到，城市内本地商务活动受限趋势越来越严重。文章说，各个城市内部的封控消息传递不明确，溯源时间过长，处理方式一刀切，导致无法预测的封控。近期被隔离或居家的人数增加很多，严重影响在华企业的日常工作。

最后文章说，最重要的是，商会重申法国企业希望看到，中国官方能在不久的将来制定明确的战略，尽快走出“动态清零”政策。中国对于法国企业而言，仍具有举足轻重的作用，中国仍是法国企业、法国品牌增长和创新的重要动力。为使中法两国贸易和双向投资得以持续和发展，透明、可预期和公平的营商环境必不可缺。