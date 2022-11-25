报告：中国推迟重开或使增长率降低1个百分点

牛津经济研究院认为，动态清零重启进程比预期更长可能会使中国明年的国内生产总值(GDP)增速减少近1个百分点。

据彭博社报道，牛津经济研究院高级经济学家路易丝卢（Louise Loo）在星期五（11月25日）的报告中写道，如果中国将经济重启的时间推迟到2024年上半年，那么预期中私人消费的复苏也会推迟，从而可能使该机构2023年经济增长4.2%的预测减少差不多整整一个百分点。

报告写道：“我们的短期宏观经济展望明显偏于下行。”所指的是，最近几周冠病感染病例激增导致中国各地封锁措施扩大对经济的负面影响。该机构目前预计中国会在明年下半年全面重启。

中国本月早些时候宣布优化疫情防控措施引燃人们的希望，期待政府会进一步采取行动减少疫情防控带来的经济损失，然后在明年逐步重新开放。然而，随着近期病例的激增，许多地方重新采取了以前的办法，北京和广州等大主要城市陷入停滞，损害了人们对重新开放的乐观情绪。

路易丝卢说，近期的疫情增强了牛津经济研究院对中国经济增长预估的不确定性。她说，如果经济受到的影响与今年第二季度上海实施封控时相近，那么该机构对中国2022年经济增速的预测将由目前的3.1%下调至2%至2.5%之间。