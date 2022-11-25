刘强东宣布京东零售开启人事和架构调整

现任京东集团董事局主席刘强东宣布，将在京东零售内部推行新一轮改革，开启人事和架构调整。

据澎湃新闻星期四（11月24日）报道，刘强东11月20日在中高层会议中以视频形式接入，宣布今年年底将对10%副总裁级别及以上高管进行末位淘汰。不过该政策并非今年新推出，而是在2019年就已经开始实施。

据《晚点Latepost》报道，在会议中，刘强东批评了京东部分管理层，称高管们偏离了经营战略的核心，即成本、效率、体验三点，并将体验进一步细化为产品、价格、服务三个方面。

除此之外，11月23日，京东零售内部开启大规模人事调整，多位总裁岗位发生变动，其中最重要的架构调整是将原有的3C家电事业群拆分为家电家居事业群和电脑通讯事业群。据了解，该事业群是京东零售内部掌握最多话语权的事业群之一，今年三季度在京东零售的营收占比接近60%。

此前11月22日，刘强东在内部发布的全员信引发外界关注。刘强东在信中称，决定自2023年1月1日起，京东集团副总监以上以及相对应的P/T序列以上全部高级管理人员，现金薪酬全部降低10%-20%不等，职位越高降得越多。

此外，为提高基层员工福利待遇，同时尽量减轻公司压力，自2023年1月1日起，京东集团高级管理人员的现金薪酬降低10%-20%不等，职位越高降得越多。

报道称，在业内人士看来，近日刘强东多项密集举措，说明刘强东在京东内部依旧占据主导地位。今年4月7日，京东集团曾发布公告称，京东集团总裁徐雷将出任京东集团CEO，负责日常运营管理，并向刘强东汇报；刘强东将把更多精力投入到长期战略设计、重大战略决策部署、年轻领军人才培养和乡村振兴事业。

此前11月18日，京东发布的三季度财报显示，京东实现总营收2435亿元（人民币，下同，约467.2亿新元），同比增长11.4%。归属于普通股股东的净利润为60亿元，去年同期为净亏损28亿元；非美国通用会计准则下归属于普通股股东的净利润为100亿元，去年同期为50亿元。

财报中的电话会议中，徐雷称，今年京东的利润主要体现在“降本增效”中的“降本”，而明后年将重点发力“增效”。“可以确认的是，尽管今年疫情造成很多企业的困难，未来应该是向好的，已经开始出现复苏迹象。但不确定复苏速度会有多快。对于管理层来说，更重要的是坚持目前的战略方向，并保持投入。”

截至11月24日收盘，京东港股报收200港元（35.15新元），跌2.06%。