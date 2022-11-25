申请移居英国的香港人数第三季下降44%

第三季通过英国海外国民（BNO）护照持有者计划申请移居英国签证的香港居民人数下降44%，显示BNO计划在香港反修例风波后的需求趋软。

据彭博社星期五（11月25日）报道，英国内政部星期四（24日）发布的数据显示，有1万零100名BNO护照持有者在今年7月至9月申请特别长期居留签证。这是伦敦在去年1月开始接受通过BNO计划申请移居英国签证以来，在三个月期间收到的最少申请数量。

英国政府至今通过BNO计划受到移居英国15万零600份申请，不足该政府预估在首五年内提出的32万份申请一半。约有98%申请已获批。

自中国政府2020年6月在香港实施《国安法》之后，时任英国首相约翰逊宣布推出BNO计划，允许香港市民通过该计划移居英国。

约翰逊形容《香港国安法》为“严重违反”中英联合声明，北京则指责伦敦违反不吸引港人移居英国和不再承认BNO护照的承诺。

受《香港国安法》和冠病疫情封控影响，香港市民通过BNO计划移居英国，引致香港出现近60年来最大的人口下降。截至今年6月30日，香港市民总数减少12万1500人，香港目前总人口约729万人。

通过BNO计划申请移居英国签证的数量减少，适逢港人日益关切英国通胀高企。香港特首李家超自7月上任以来，也持续放宽入境香港的防疫措施，令国际旅游更为便利。