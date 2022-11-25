网传新疆火灾消防救援被防疫措施延误

新疆乌鲁木齐一高层住宅楼星期四（11月24日）发生火灾，造成10人死亡。虽然官方通报称事发小区为低风险区，居民可下楼活动，但很多网友反映，消防部门的行动受到防疫措施直接或间接的影响，以致延误了灭火与救援的时机。

据中国央视新闻报道，新疆乌鲁木齐市天山区吉祥苑小区一高层住宅楼星期四晚上7时49分发生火灾，当晚10时35分现场明火被扑灭。10人因吸入有毒烟气，经抢救无效死亡。

官方通报称，初步确定火灾因家庭卧室插线板着火引发。通报还称，吉祥苑小区为冠病疫情低风险区，居民可下楼活动。

不过，很多网民对官方的通报产生质疑。一方面，从火灾发生到明火被扑灭，花了近三个小时。另一方面，网上流传的视频显示，救火的消防车似乎被其他东西挡住了位置，喷出最高的水柱也够不到着火点。

当地网民流传，火警发生后，消防车一度被防疫的栏杆挡住。另有人反映，由于封控太久，小区里的部分轿车打不上火、无法挪位，导致消防车被堵，没法开到靠近着火点的位置，只能从远处喷水。

网上流传的视频显示，消防车喷出最高的水柱也够不到着火点。（抖音截图）

还有网民反映，真实情况并非像官方通报中说的那样“居民可下楼活动”。有人晒出吉祥苑小区社区居委会11月21日发出的微信截图。截图显示，“接疾控部门通知，本小区核酸采样出现混管阳性，自现在起实行静默3天管理”，“期间所有居民不得出家门，做到足不出户，所有单元门上封条”，“解封时间会第一时间通知大家。”

网民晒出的吉祥苑小区社区居委会11月21日发出的微信截图。（互联网）

对于网传因防疫延误救火一事，《环球时报》前总编辑胡锡进发微博说，由于没有更多的消息，他无法确认网上对防疫导致救火不及时的传闻，这需要官方做出调查鉴定。但乌鲁木齐的居民对防控政策有意见，这是真实的。

胡锡进写道，乌鲁木齐是全国连续封控时间最长的大城市，该市的大量居民从8月中旬以来就被禁止离开小区。这样的超长时间封控显然是不合理的，超过了人们身心能够承受的限度，这种情况下，公众自然会把这座城市里发生的不好事情都往防控上关联，无论它们之间实际关系的强弱，以此迁怒防控。他呼吁乌鲁木齐市接下来更多考虑防控措施产生的综合效果，体恤被封群众的身心疲惫，营造防疫中的社会和谐。