台中选会：逾时造势拉票最重可罚500万新台币

台湾中央选举委员会说，逾时造势拉票等活动，将面对最高500万新台币（22万新元）罚款。

据壹苹新闻网星期五（11月25日）报道，台湾地方公职人员选举及18岁公民权的修宪公民复决将于星期六（11月26日）登场，投票时间从上午8时至下午4时为止，依《公职选罢法》规定，投票日不得有任何竞助选活动。

投票前夕，台湾中选会召开记者会提醒注意事项，主委李进勇指出，明天（26日）不能从事竞（助）选活动，但可针对公投进行宣传，唯公职候选人，因其身份前述两项宣传都禁止，候选人以外的任何人，投票日当天则可进行公投宣传，但注意不能穿插候选人姓名、政党名称、标语、旗帜、看板、号次等相关影像、声音及文字。

李进勇提醒，投票时请携带身分证、印章及投票通知单，并佩戴口罩，到指定的投票所投票，不可携出选举票或公投票，否则将处以一年以下有期徒刑、拘役或科1万5000新台币以下罚金；也不可撕毁选举票或公投票，违者将处5000新台币以上、5万新台币以下罚锾。

各政党候选人在选前之夜都起劲造势冲票，台湾中选会副主委陈朝建说明，《公职选罢法》规定，所有公开造势活动，必须在25日晚上10时以前结束，晚上10时至午夜12时之间，若还有公开造势行为，即触法，至于非公开且不影响社会安宁的竞助选，是法律所允许的。

午夜12时过后，任何竞助选行为皆禁止，陈朝建说，在此大前提下，（社群媒体上）不能更换或更新候选人相关大头贴，如果在25日午夜之前就存留的大头贴，不必移除，但午夜过后，再更新或转分享，都属竞助选活动。此外，也不能透过LINE讯息提到候选人姓名、号次，一旦有人检举就会依程序处理，罚锾50万新台币以上、500万新台币以下。