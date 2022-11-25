习近平会晤古巴国家主席：共同捍卫国际公平正义

中共总书记、中国国家主席习近平星期五（11月25日）上午在北京与古共第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔会谈时强调，不论国际形势怎么变，中方坚持中古长期友好的方针不会变，支持古巴走社会主义道路的决心不会变，同古方一道捍卫国际公平正义、反对霸权强权的意志不会变。

据新华社报道，习近平在北京人民大会堂同赴华进行国事访问的迪亚斯-卡内尔进行会谈。

习近平指出，迪亚斯-卡内尔是中共二十大后首位访华的拉美和加勒比国家元首，充分体现了中古两党两国的特殊友好关系。古巴是西半球第一个同新中国建立外交关系的国家，中古关系成为社会主义国家团结合作、发展中国家真诚互助的典范。

他说，中方愿同古方不断深化政治互信，拓展务实合作，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，在国际和地区事务中加强协调配合，在建设本国特色社会主义道路上携手并进，不断深化新时代中古关系。

习近平强调，中国和古巴是彼此信赖的好朋友、志同道合的好同志、患难与共的好兄弟。中古传统友谊是老一辈领导人亲手缔结并精心培育的。建交62年来，面对风云变幻的国际形势，中古双方坚定不移深化肝胆相照的友谊，坚定不移开展互利共赢的合作，坚定不移做改革发展的伙伴。

他说，中方始终从战略高度看待和发展中古两党两国关系，始终将中古关系摆在外交全局的特殊位置。不论国际形势怎么变，中方坚持中古长期友好的方针不会变，支持古巴走社会主义道路的决心不会变，同古方一道捍卫国际公平正义、反对霸权强权的意志不会变。

他提及，新形势下，中古双方要增进战略协作，在推动构建人类命运共同体的过程中携手共建中古命运共同体。中方将继续坚定支持古巴捍卫国家主权、反对外来干涉和封锁，愿同古方携手推动落实全球发展倡议、全球安全倡议，共同促进世界和平与发展。

习近平指出，当前古巴遇到很大挑战。社会主义事业从来都是在奋勇开拓中前进的，中方坚信古巴一定能够战胜一切困难，也会尽力提供支持和帮助。中方愿同古巴深化各领域务实合作，落实好共建“一带一路”合作规划，携手推进社会主义现代化建设。

迪亚斯-卡内尔由衷感谢中国国家主席习近平在中共召开二十大后邀请他作为拉美首位国家元首访华。面对异常复杂严峻的政治经济形势，古巴将以中国为样板，创造性直面挑战，实现建设社会主义的目标。

迪亚斯-卡内尔强调，发展对华关系是古巴外交政策的重中之重。古方重申坚定恪守一个中国原则，支持高质量共建“一带一路”、全球发展倡议和全球安全倡议，并愿在拉中论坛、“77国集团+中国”等地区和国际多边机制中同中方进一步加强协调配合，继续为推进拉中关系、维护发展中国家共同利益作出贡献。

会谈后，中古两国元首共同见证签署两国关于党际交流、外交部间磋商机制、共建“一带一路”、务实合作等双边文件。

中古双方发表《中华人民共和国和古巴共和国关于深化新时代中古关系的联合声明》。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为迪亚斯-卡内尔举行欢迎仪式，天安门广场鸣放21响礼炮，两国元首登上检阅台，检阅中国人民解放军仪仗队。

会谈结束后，习近平和夫人彭丽媛为迪亚斯-卡内尔和夫人奎斯塔举行了欢迎宴会。

迪亚斯-卡内尔应习近平邀请，在11月24日至26日访华。他是中共二十大之后，第五位访问中国的外国领导人。