中国个人养老金制度即日起率先在36个城市实行

中国人力资源社会保障部星期五（11月25日）宣布，个人养老金制度从即日起，率先在36个城市实行。

综合新华社和中新社报道，个人养老金制度36个先行城市或地区包括北京、上海、广州、西安、成都等。

个人养老金是中国政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度。在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者，都可以参加。

根据本月初发布的《个人养老金实施办法》，参加人参加个人养老金，应当通过国家社会保险公共服务平台、全国人力资源和社会保障政务服务平台、电子社保卡、掌上12333APP等全国统一线上服务入口或者商业银行渠道，在信息平台开立个人养老金账户。之后，选择一家符合规定的商业银行开立或者指定本人唯一的个人养老金资金账户。

两个账户开立后，就可向资金账户缴费、购买个人养老金产品，年缴纳上限1万2000元人民币（2300新元），缴费即可享受税费优惠。可购买包括储蓄存款、理财产品、商业养老保险和公募基金等，具体金融产品由金融监管部门确定，并将公布产品名单。

首批开办个人养老金业务的金融机构，包括六家国有大型商业银行、12家股份制银行、五家城市商业银行、11家理财公司、14家证券公司、七家独立基金销售机构和六家保险公司等。

参加人达到领取基本养老金年龄，或者完全丧失劳动能力、出国或出境境定居以及符合国家规定的其他情形，才能领取个人养老金。参加人死亡后，其个人养老金资金账户中的资产可以继承。

中国官方要求，要统筹做好先行城市或地区个人养老金宣传和落地实施各项工作，及时发现并妥善处理先行工作中遇到的情况和问题，总结先行经验，为个人养老金全面落地实施打好基础。