下午察：大汪离婚战成大陆女性维权新战场？

台湾艺人大S（徐熙媛）和中国大陆富二代汪小菲去年官宣离婚时曾引发一轮两岸“独统”民意对决。

孰料，时隔一年后，当时还维持着表面客气的二人因生活费争执变成隔空喊话的怨偶，把这场离婚大戏带到了下半场，霸占微博热搜，引发新一轮的舆论风波。

进入下半场的大汪离婚战

台媒星期一（11月21日）爆料大S起诉汪小菲未履行离婚协议，未向她支付相关生活费用约500万元（新台币，下同，22万新元）。

报道称，大S在台湾向当地法院申请了强制执行，法院予以批准，汪小菲在台湾包括S HOTEL在内的部分资产将被查封。

媒体还爆料说，双方就这件事私下已经尝试解决过，但没有得到一个让双方都满意的答案，最后只好对簿公堂。

汪小菲当天一连发送多条微博回应，大致是控诉台媒恶意抹黑、自己想见孩子却被大S阻止，以及孩子的生活费、学费一分没少给，但是暗示大S已经再婚，因此不想再给他们交电费了。

汪小菲当天一连发送多条微博控诉大S，并表示不想再给他们交电费了。（微博截取）

他还在评论区发飙怒斥大S与新婚丈夫具俊晔住着他花2.4亿首付，每月100万房贷供着的房子，吃他的、用他的，甚至连床垫都不换一个。

汪小菲“床垫梗”由此诞生，引得两岸吃瓜群众全程跟踪这个高价床垫的去向。

台湾媒体对大S家的床垫处理过程进行了直播。（互联网）

汪小菲拉开骂战后，大S方面派出母亲黄春梅出面应战。徐妈妈对媒体表示，无论是司机、保姆的工钱，还是房贷、电费，都是离婚协议里定好的；也否认不让汪小菲看孩子，还透露汪小菲的妈妈张兰连发数条语音骂她们一家，“气得血压都高了”。

随着张兰在直播间正面回怼、大S发声明否认指控，双方围绕着抚养权、抚养费以及前妻生活费等问题，展开了多个激烈回合的口水战。

媒体、网民也一路追踪，从“汪小菲去台湾了吗？”到“大S还床垫”再到“床垫真假鉴定”，好不热闹。

一些网民站队支持大S，认为就应该遵照婚前协议，汪小菲撒泼耍赖无视法律；另一些网民则同情汪小菲，指出前妻再婚还要继续给他们支付高昂的日常开销，是谁也不愿意。网上甚至传出，大汪之争在中国大陆已经成为“俄乌”和“共存vs清零”之外、可能导致朋友“绝交”的第三个话题。

在这些沸沸扬扬的声音当中，一些大陆女性网民对照身边普通女性的离婚案例，开始思考另一个更实际的问题，让这出娱乐圈闹剧有了一些现实意义。

大陆离婚女性维权之难

一名大V星期一（11月21日）当晚在微博发出一条长文，称如果大汪离婚发生在中国大陆普通人身上，最终“不会看到一个跳脚骂街的赖账男”，而是“看到一个情绪崩溃的、被抢走了孩子的妈妈”，引发共鸣，也让更多网民分享自己身边的案例。

结合这些网民的案例和相关法律条文可以看出，中国大陆在抚养权方面，不是考虑尽可能维持孩子原有的生活状态，而是将孩子按数量平分给父母；而父母谁能获得抚养权，更多的也是参考双方当时的经济实力。需要更多承担家庭责任、照顾孩子的母亲往往是经济实力较弱的一方，想要获得抚养权就得作出更多让步。

一名大V称如果大汪离婚发生在中国大陆普通人身上，最终“不会看到一个跳脚骂街的赖账男”，而是“看到一个情绪崩溃的、被抢走了孩子的妈妈”，引发网友共鸣。（互联网）

在抚养费方面，大陆的抚养费标准不是以“维持孩子原有生活水平不变”为原则，而是“近似于低保”，低到“在收入里的占比几乎可以忽略不计”。

在实际操作过程中，由于法律成本太低，还存在大量赖账的情况，多数离婚夫妻的抚养费争执都会以“和解”了结。如果真的迫不得已要走法律途径，则会面临一场持久战，考虑到抚养费本来就很低，陷入耗时耗钱的官司往往会让被赖账的一方得不偿失。

综合来说，这些标准和程序对在婚姻、家庭中通常付出更多精力和时间的女方都是更不利的。

网民们还提到一种常见情况，就是父亲一方组织亲友团直接把孩子抢走，藏起来不给母亲探视，“只要坚持一阵，就能变成既成事实更改抚养权”，最后女方只落得求诉无门的下场。

但也有网民指出，大S不是没有收入的全职妈妈，自己的经济实力足以保持两个小孩原本的生活质量，却仍要汪小菲继续支付高额抚养费，是否“吃相太难看”？

还有网民说，自己也是女性，但大S再婚还要求前夫养新老公，“真的也很下头”。

不过，这些言论很快被支持女方的网民反驳，指出抚养费和生活费都是当初离婚协议的内容，猜测汪小菲当时是因“出轨”心虚或感到愧疚，签下了这份相当慷慨的协议。如果他现在觉得冤，应该去法院主张相关费用的协议条款无效，而不是来网上撒泼，并认为一些女性“跪久了，看不得别人过正常日子”。

还有网民指出，汪小菲的态度反映出一种可怕的逻辑，即“离婚协议不算数，法律文书也不算数，老子不高兴就可以不按照法律来”。

事实上，对于大S再婚后汪小菲是否有继续执行离婚协议并支付赡养费的问题，两岸律师都给出了相同的答案。

台湾知名律师吕秋远在个人脸书上说，调解谈判的内容，如若谈好并签字，原则上不能改变。大陆律师邓高静在个人微博中说，法院所出具的调解书和判决书，具有同等的法律效力。若一方不履行，另一方可直接申请法院启动强制执行程序，“汪小菲以大S再婚为由不履行法院调解书，纯属耍赖，大S离婚后和谁结婚、再婚后过什么样的生活、再婚后家具是否更换等等，汪小菲更无权干涉。”

换句话说，整起事件并不存在法律争议，关键在于汪小菲眼见前妻另结新欢，心态失衡，以为使出在大陆习以为常的耍赖伎俩就能蒙混过关，没想到台湾方面会真刀真枪的查封他的财产。

大陆年轻女性更恐婚

从中国现行的法律来看，女方如果婚前没有个人资产，那么男性婚姻中不管是出轨还是家暴，只要离婚都很可能是女方净身出户。西方国家设置的离婚赡养费在中国大陆也不存在。

中国大陆2020年5月设立的“离婚冷静期”更被恐婚的年轻人视为洪水猛兽。他们认为结婚和离婚是个人意愿和自由，自己行为自己负责，这样强行用法律干预反而会适得其反。

一项调查显示，中国90后青年结婚意愿呈现下降趋势，而女性的结婚意愿明显低于男性。（路透社）

还有网民在留言中提到，对那些被家暴的人，一个月冷静期之后人还活着吗？“连想离婚就立马离婚的自由都没有的社会，你怕不？”

网传中国大陆女性在婚姻中有四大悲剧：当妈式择偶、保姆式妻子、丧偶式育儿、守寡式婚姻，如今还叠加冷静期，网上开始流行起“不婚不育保平安”的说法。

共青团中央一课题组去年调研发现，中国90后青年结婚意愿呈现下降趋势，而女性的结婚意愿明显低于男性，表示“不结婚”和“不确定会不会结婚”的人数占43.92%，比男性多出19.29%。

在影响结婚意愿的原因中，受访者选择“不相信婚姻”的占30.5%，其中女性占73.4%。

大S和汪小菲这样的明星离婚通常只是吃瓜群众茶余饭后的谈资，但这场涉及两岸抚养权、赡养费问题的口水战，却成了一面镜子，照出不少大陆女性在婚姻中的无助，也照出大陆法律体系中对女性保护的缺失，同时也触发了越来越多女性自我保护意识的觉醒。