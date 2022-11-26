【九合一选举】台湾九合一选举早上8时开始投票

台湾星期六（11月26日）举行俗称“九合一”的地方公职人员选举。选民从早上8时开始投票，下午4时截止投票。选举结果将在之后陆续揭晓。

根据台湾中央选举委员会公告，本次选举，全台直辖市、县市长选举人人数为1896万7771人（不含嘉义市第11届市长重行选举选举人人数），将选举出1万1023位各级地方公职人员，包含备受瞩目的六个直辖市（六都）首长。

其中，全台22个县市首长选举结果，将反映蓝绿白政治版图的消长。台北市、桃园市和新竹市则是此次选战中的焦点战区，选情最受瞩目。蓝、绿、白阵营的选前之夜，均重兵集结北台湾拼场，总统蔡英文、国民党主席朱立伦和民众党主席柯文哲都选择在台北压轴。

综合台湾媒体报道，此次选举全台各县市共设1万7649个投、开票所，动员超过30万选务工作人员办理。因今年“18岁公民权”修宪复决公投并九合一同时举办，对于开票时程的预估，台湾中选会主委李进勇说，开票顺序将先开选举票、再开公投票，开票重点是确实、精准，不容许有差错，同时因社会各界关心选举结果，迅速也很重要。

至于几点能完成开票，李进勇说，他的底线是“今日事今日毕”，不希望拖到隔天，将往这个方向全力冲刺。

针对民众关心的投票日天气状况，台湾气象专家吴德荣说，星期六白天起云带减弱、天气好转；中南部转多云时晴，北部及东半部多云偶有局部短暂雨的机率。北台湾偏凉，中南部舒适微热、早晚凉。

台湾中选会也提醒选民，投票日不得从事竞选、助选等拉票活动，自星期五晚12点起，任何人进行拉票行为都会触法，包含在脸书等社群平台换上“候选人大头贴”、讯息提及候选人姓名或号次等，违者将面对最高500万新台币（22万新元）罚款。