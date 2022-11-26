乌鲁木齐通报火灾事故：不存在铁丝捆绑 所有单元门均未封闭

新疆乌鲁木齐一高层住宅楼星期四（11月24日）发生火灾，造成10死九伤，被网民质疑是因为疫情防控设施封堵了消防通道，未能在第一时间灭火而致。乌鲁木齐市星期五深夜召开新闻发布会称，涉事小区不存在铁丝捆绑的问题，楼栋所在楼栋所有的住户门单元门均未封闭，网上所传“楼层门用铁丝捆绑”的图片，为移花接木，恶意拼接。

综合新疆日报、北京日报客户端等消息，天山区区长哈米提·买买提伊明在新闻发布会上回应是否存在小区静默三天，涉事居民楼逃生通道被铁丝捆绑的问题时作出上述回答。

乌鲁木齐市市长买买提明·卡德介绍，火灾地点位于乌鲁木齐市天山区金银路613号吉祥苑小区。11月24日19时49分许，该一高层住宅楼发生火灾。涉事楼栋为小区8号高层住宅楼，共21层156户。

经现场勘验和询问当事人，起火建筑系高层住宅楼，起火部位在2单元15层。初步判定，因电气线路故障引发火灾。相关当事人发现卧室插线板着火，泼水灭火无果后下来报警，火源引燃室内物品，火势蔓延至17层，烟气扩散至21层。

买买提明·卡德在发布会上说，“发生这样的事情，我们深感痛心。在此我代表乌鲁木齐市委、市人民政府向遇难者表示沉痛哀悼，向遇难者家属、受伤人员及亲属表示诚挚问候，向全市人民表示歉意。”

对于网民质疑吉祥苑小区为低风险区、居民可下楼活动的问题，哈米提·买买提伊明回应称，按照冠病防控方案第九版和国家自治区疫情防控有关规定，经综合研判评估，2022年11月12日起，吉祥苑小区由高风险区降为低风险区。

随后，根据关于有序恢复低风险区居民生活秩序的工作方案，区疫情防控指挥部对吉祥苑小区防控队伍、基础台账，全员核酸检测，公共卫生环境整治情况等进行综合评估后，自11月20日起，吉祥苑小区居民已经实行错峰有序出户下楼，在小区内活动。

他说：“此次火灾给人民群众生命财产造成重大损失，给有关家庭带来沉重的悲痛和哀伤。我们十分痛心，无比自责，深感愧疚不安。 ”



对于消防人员进入小区、救火过程是否受阻的问题，乌鲁木齐市消防救援支队支队长李文胜回应说，此次火灾具有火灾荷载大、蔓延速度快、被困人员多，疏散搜救难等特点。

该小区进出道狭窄，且停车位较少，道路两侧停放大量私家车，大型消防车难以进入小区实施作业。

在开展搜救及楼内扑火的同时，还组织相关部门对楼前私家车道进行移位，拆除日常设立的地桩，全面打开建筑南北侧火灾扑救作业面。

他表示，这起火灾造成重大人员伤亡教训深刻。一是居民家庭电器线路辐射安装不符合消防安全管理规定，埋下了火灾隐患。二是发生火灾的楼层常闭式防火门未保持关闭，导致火灾迅速蔓延扩大。三是着火小区道路狭窄，私家车停放混乱，影响消防车快速到场处置。四是部分居民自防自救能力弱，对居住建筑中通往楼顶的第二安全出口位置不熟悉，火灾发生时未进行有效扑救和及时的逃生自救。

此次火灾造成10人死亡。9人为中度吸入性肺损伤，目前生命体征平稳，无生命危险。



目前火灾具体原因还在进一步调查。

乌鲁木齐市市长表示，自治区和乌鲁木齐市已经成立联合调查组，正在深入调查火灾原因和责任，对涉及失职失责人员，将依法依规严肃追究，绝不姑息。

乌鲁木齐天山区吉祥苑小区的一个住宅楼星期四晚上7时49分许发生火灾，大火在当晚10时35分许被扑灭。当天通报强调，失火小区为冠病“疫情低风险区，居民可下楼活动”。

但网上同时流传一份通告反驳称，社区工作人员在视频中拆除的地桩锁，为物业为防止消防通道堵塞所安装，工作人员为了让消防车尽快进入小区，选择直接拆除而非去物业处拿钥匙。