中国多省份党政“一把手”要求回应群众关切缓解焦虑

中国新一波冠病疫情不断加剧，防控措施收紧，多省份党政“一把手”就纾解群众心理工作提出要求，要求回应群众关切、缓解焦虑，维护社会稳定。

《重庆日报》星期五（11月25日）刊发题为《更好回应和解决群众合理诉求 有力有效维护社会大局和谐稳定》的报道。

报道称，重庆市委常委会24日召开扩大会议，市委书记陈敏尔主持并讲话。会议强调，要加快推进社会面清零攻坚，力争用最短时间实现社会面清零。

会议同时指出，要深入细致做好群众思想引导，及时发布权威信息，加强政策宣传解读，主动回应群众关切，有针对性地做好心理疏导和人文关怀，有效缓解群众焦虑。畅通群众诉求反映渠道，积极化解各种矛盾纠纷，依法严厉打击利用疫情哄抬物价等违法犯罪行为。

会议还提到，加大对涉疫谣言的处置和打击力度，全力以赴维护社会稳定。

“重庆日报”微信公众号同日发布消息称，当前重庆市疫情防控形势复杂严峻，为做好广大市民特别是未成年人心理服务工作，重庆已经开通多个疫情防控心理服务热线，向市民提供心理咨询志愿服务。

除重庆外，多个省份的党政”一把手“近日在部署防疫时就纾解群众心理相关工作提出要求。

据《北京日报》报道，北京市委书记尹力24日到昌平区调研检查，代市长殷勇参加调研。

尹力在调研中说，要统筹抓好方舱医院管理运行、患者救治和生活服务保障，耐心细致做好群众工作，加强患者心理疏导，营造暖心安心氛围。

据《郑州日报》消息，河南省长王凯24日到郑州市疫情防控指挥部检查调度并召开会议。

会议强调，民生一定要用心，相信群众、依靠群众、服务群众，畅通群众诉求渠道，及时反馈问题、解决实际困难，切实做好保供、保医、保基本生活等工作，关心关爱困难和特殊群体，用真心真情筑起疫情防控群防群治的坚强防线。

据“兰州日报”公号消息，甘肃省省长任振鹤24日在兰州调研方舱医院建设时特意提到，要精心服务、人文关爱，硬件环境尽可能好一些，服务保障努力再细一些，既要保证热饭热水热房间热被窝和卫生厕所，还要丰富舱内生活、加强心理疏导，尽量满足个性化要求，及时解决合理诉求，让患者缓解压力、放松心情、提高抵抗力。

另据《河北日报》消息，河北省应对疫情工作领导小组会议暨全省视频调度会议24日晚在石家庄召开。河北省委书记倪岳峰主持并讲话，省长王正谱等出席并讲话。

会议强调，对受疫情影响较重的困难行业、企业和群体，落实帮扶支持政策，让人民群众与市场主体感受到党和政府的温暖。

《石家庄日报》报道称，石家庄市委书记张超超23日主持召开防疫指挥部专题会议时指出，宣传引导要聚焦主动及时抓落实，引导市民群众主动配合疫情防控。

石家庄市长马宇骏近日督导检查疫情防控工作时，叮嘱工作人员要带着感情做好居民管理工作，权力保障物资供应等。