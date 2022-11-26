胡锡进：发布会无法平息公众情绪 加速解封低风险社区是解决根本

新疆乌鲁木齐星期五深夜召开新闻发布会通报“11.24”火灾情况，称涉事小区不存在铁丝捆绑的问题，楼栋所在楼栋所有的住户门单元门均未封闭。《环球时报》前总编辑胡锡进星期六（11月26日）凌晨发文说，发布会澄清了不少传闻，但以新疆当前的情况，用这样一个单向吹风会平息公众激烈情绪是不可能的。应该从根上解决问题，一边按照二十条继续全力做好防疫，一边解封低风险社区，按照内地处理复杂问题的通行逻辑应对奥密克戎带来的挑战。

胡锡进说，上述发布会澄清了不少传闻，同时也指出了小区道路狭窄私家车不规范停放影响扑火的问题。但他认为，很多网友仍处在情绪激动中，大概不会对这个念稿子并且没有记者提问及任何互动的发布会感到满意。

胡锡进说，接下来最重要的恐怕还是乌市把防疫的事情调整好，加快低风险社区的解封。把大量市民关在小区里几个月，这实在超过了人们的承受力，综合负作用很大，这是公众强烈不满的根。火灾死伤这么多人，大家本来就会震惊、愤怒，长期封控积累的民怨会与之共振，形成更大的舆情海啸。所以，应该从根上解决问题，一边按照二十条继续全力做好防疫，一边解封低风险社区，按照内地处理复杂问题的通行逻辑应对奥密克戎带来的挑战。

他相信只要乌鲁木齐市政府对超长时间封控进行调整、将解封大部分低风险社区的信息传达得明确，大家看到实际行动，市民们的情绪很快就能稳定下来。毕竟政府与民众的大目标是一致的，都是要致力于恢复正常生活秩序，只是之前的大面积超长封控这种方式让大家接受不了。那么一旦做出调整，会推动这当中的很多问题迎刃而解。

新疆乌鲁木齐一高层住宅楼星期四（11月24日）发生火灾，造成10死九伤。有网民质疑是因为疫情防控设施封堵了消防通道，使得消防车无法靠近失火大楼，未能在第一时间灭火而酿成惨剧。

胡锡进星期五发微博说，乌鲁木齐是中国连续封控时间最长的大城市，大量居民从8月中旬以来就被禁止离开小区。超长时间的封控显然超过人们身心能够承受的限度，在这种情况下，公众自然会把不好的事情都牵扯到防控上。

