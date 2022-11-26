石家庄市长：近期是石家庄抗疫三年来最艰难的时期

河北石家庄市委副书记、市长马宇骏星期五（11月25日）在冠病疫情防控工作新闻发布会上说，当前疫情防控形势严峻复杂，社会面防控难度增大，呈现出高校疫情和全市疫情交织、多点散发和局部聚集的态势，是抗疫三年来最艰难的时期。

据“石家庄发布”报道，马宇骏介绍说，为尽快控制疫情，自11月21日开始，石家庄市决定在桥西区、长安区等多区开展全员核酸筛查。具体策略是每两天一轮，其中每一轮的首日进行全员核酸检测，次日先进行抗原自测、再对抗原异常者进行核酸单采单检。截至11月24日24时已完成两轮核酸筛查，当日确定的新增病例及时向社会进行了发布，11月25日正在开展第三轮采样。

马宇骏说，这次集中核酸筛查以来，因方舱医院床位数量不足所限，第一轮筛查发现的一些混管异常和抗原异常没有在当天及时完成复核，11月24日集中力量进行了复核和会诊，并完成了病例转归和网报。11月24日共报告新增阳性病例3197例，这些病例，除了当日新增病例外，还包括21日至23日未完成复核和诊断的病例。

马宇骏介绍，针对当前严峻形势，市委、市政府高度重视，全面动员、快字当头，实行扁平化指挥，集中全市资源力量，科学精准落实防控措施，全力以赴加快疫情处置，努力把疫情对群众生产生活的影响降到最低。在封控管控方面，以单元、楼栋及小区为单位，科学划定高风险区，目前全市共有高风险区779个，严格实行“足不出户、上门服务”管控措施。在流调排查方面，组织2254名流调队员，组建由5000多人组成的追阳小组，快速排查疫情风险，落实相应管控措施。在核酸筛查方面，按照“就近方便、服务群众”的原则，合理设置免费核酸采样点，目前市区共有免费采样点564个。在转运隔离方面，毫不迟疑落实快转快隔措施，安排负压救护车、改造大巴车550余辆，启用了隔离点327个，保障应转尽转、应隔尽隔。在医疗救治方面，坚持分类救治，启用6个定点救治医院，改造7个方舱医院，确保患者得到有效救治。在服务保障方面，按照日常消耗量的5倍做好生活物资储备工作，目前全市物资储备充足、价格平稳。同时，严把离石关口，逐人测温验码，查验48小时核酸检测阴性证明，并及时推送协查信息，坚决防止疫情外溢。

马宇骏最后说，虽然石家庄市做了一些工作，但从实际落实情况看，仍然存在政策宣传解读不到位、隔离转运不及时等问题。鉴于当前严峻的疫情防控形势，为进一步巩固防控成果，尽快实现社会面“动态清零”，市疫情防控总指挥部决定自11月26日0时至11月30日24时的5天时间里，继续在桥西区等多个区开展居家核酸检测和抗原检测，具体安排将发布正式通告。



石家庄市商务局党组书记、局长王晓辉在回应生活必需品市场供应如何满足群众的日常需求时说，一是货源渠道通畅；二是市场供应充足；三是加强市场监测；四是营造安全环境。

王晓辉也请广大居民要相信石家庄市的商品供应能力和物资保障水平，要树立理性的消费观，不要盲目消费、冲动消费，外出购物时要做好个人防护并主动配合落实好疫情防控各项措施。



石家庄市疫情防控总指挥部办公室发布星期五晚发布《关于继续在全市部分区域开展全员核酸筛查的通告》指出，11月21日至25日在桥西区、长安区、裕华区、新华区、高新区、循环化工园区开展了两轮区域核酸筛查，广大市民积极配合、大力支持，及时检出了阳性感染者，有效降低了病毒隐匿传播和外溢风险，市疫情防控指挥部向大家表示衷心感谢。

全员核酸和抗原筛查结果显示，石家庄市疫情防控形势仍处在高位平台期，应急处置任务依然艰巨，为集中力量打好重点地区疫情防控歼灭战，尽快遏制疫情蔓延，尽快实现社会面“动态清零”，经研究决定，自11月26日0时起至30日24时，继续在桥西区、长安区、裕华区、新华区、高新区、循环化工园区开展全员核酸筛查。

通告还要求，按照应检尽检原则，广大市民要严格按照要求参加核酸检测；高风险区所在小区居民严格足不出户，其他区域居民原则上居家；防疫、保供、保产、保稳、保安全、保医疗等车辆凭证通行，保供企业实行“点对点”接送；餐饮堂食、商场、各类密闭性文娱体育场所以及各类培训机构暂停营业；中小学、幼儿园实行线上教学，高校实行封闭管理；生产企业和在建项目工地实行封闭管理，闭环运行。

此外，各区政府将组织保供单位、大型商超直供，及时配送有关物资，满足基本生活需求；各区将指定黄码医院，及时公布总值班电话和发热门诊电话，保障本辖区高风险区、隔离点、居家隔离和健康监测等人员就医；在此期间倡导居民非必要不离石，确需离石的要提前向目的地报备，机场、车站等交通场站须严格查验48小时内2次核酸阴性证明。

