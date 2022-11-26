中国男足原主教练李铁被查

中国国家男子足球队原主教练李铁涉嫌严重违法，目前正接受调查。

据湖北省纪委监委网站消息，李铁涉嫌严重违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查。

中国互联网稍早前流传李铁被有关部门带走调查，而且他被带走时正在参加中国足协举办的职业级教练培训。

据中新网报道，官方星期六的通报中没有披露更多细节，但有媒体人爆料称，李铁在执教中超球队时就曾被实名举报。一位不愿具名的足球界资深人士则感慨，“事儿应该不小”。

还有分析称，这是湖北省纪委监委网站发出的消息，那基本确定是跟当时执教武汉卓尔的事有关联。

今年45岁的李铁是中国国足史上最年轻的主帅，他年少时曾赴“足球王国”巴西留学训练。2001年李铁帮助中国队打进2002年世界杯。这次世界杯也是目前中国国足打入世界杯决赛圈的唯一一次。

李铁退役后，从2012年开始担任广州恒大助理教练，到2015年出任河北华夏主教练，再到2017年担任武汉足球俱乐部主教练，以及2020年接任意大利籍前广州恒大教练里皮，成为中国国足主教练。

李铁去年12月辞去中国国足主教练，其职务由武汉足球俱乐部主教练李霄鹏接任。

中新网评论称，对于李铁从国足主帅到接受调查，除了唏嘘，更期待有关方面彻查相关案件和责任人，“挖起萝卜带出泥”，让中国足球环境更加清朗，并希望这一案件能成为中国足球触底反弹的契机，而不只是沉沦中的一个注脚。