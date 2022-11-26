乌鲁木齐：社会面基本清零 将分阶段恢复低风险区生活秩序

新疆乌鲁木齐市委常委、宣传部部长隋荣星期六（11月26日）上午通报当地疫情情况说，乌鲁木齐市社会面基本清零，将分阶段有序恢复低风险区居民生活秩序。

根据新疆日报报道，隋荣在冠病疫情防控工作新闻发布会上说，经过和广大市民朋友一起耐心坚守，不懈努力，特别是经过最近一段时间的集中攻坚，乌鲁木齐市疫情防控工作取得重大阶段性成果，经评估，已实现社会面基本清零目标。同时，要清醒地认识到，乌鲁木齐市仍有一定数量的高风险区，且近两日每日新增阳性感染者仍在100例左右波动，疫情传播风险依然存在，防控成果还需持续巩固。

隋荣说，近期全国本土疫情多发、频发，传播链条多，波及范围广，外防输入依然面临较大压力。根据当前疫情防控形势，经乌鲁木齐市疫情防控工作指挥部研究，将分阶段有序恢复低风险区居民生活秩序。

第一阶段，组织引导低风险区居民按楼栋单元分时段错峰下楼有序活动，督促居民保持社交距离，戴口罩不扎堆、不聚集，因疾病等特殊原因，需外出的人员凭有关证明出行，由社区点对点转送，全程做好个人防护。小区内的果蔬店、便利店、理发店、食品生产加工等生活保障类经营场所，经全面消杀、社区评估合格后可开放，家政、装修、快递、外卖等人员不得进入小区，非本小区人员原则上不得入内，所有外来物品配送采用无接触式服务，消毒后静置半小时以上，方可进入小区。在本小区闭环管理的工作人员与小区居民同侧管理。

第二阶段，社区或街道范围内，各小区均已成为低风险小区后，居民可在社区或街道范围内有序活动。社区要加强组织引导，小区出入口要配备专人值守，加强人员出入管理，严格落实查验和扫场所码以及规范佩戴口罩等措施。社区或街道边界要派人巡查，及时劝阻越界行为。社区要维护小区出入口、周边经营场所秩序，及时纠正不扫码、不戴口罩、不保持安全距离等行为，优先开放社区范围内的超市、便利店、果蔬店、肉店、馕店、药店、理发店、五金店等经营性场所，保障居民生活需要。

第三阶段，如果所在区所有的社区均已连片成为低风险区域，经评估后，居民可在本区域内跨区活动，但禁止进入高风险区域，银行、商超、农贸市场等生活必需场所可恢复营业，落实限流准入措施。餐饮行业可提供到店自取和送餐服务，不得开展堂食，景区、公园等室外公共场所落实各项防疫措施，人员控制在最大接待量的50%以内，文化娱乐等经营性场所、校外培训机构暂缓开放，福利机构、养老服务机构等场所继续实行封闭管理，配备适量的公交车、出租车在区县范围内运行，方便群众出行。私家车暂不上路行驶。加强公共交通从业人员管理，每日开展健康监测和核酸检测，落实交通工具每日消毒，加强对车辆和工作人员防疫规范的抽查力度。

基于上述安排，隋荣做以下几点说明：一是已经出户下楼在小区内活动满3天的市民朋友，即日起可以出小区，在本区县内低风险区域内有序活动，暂时不允许驾车出行；二是高风险区连续5天内未发现新增感染者降为低风险区域，市民朋友可以出户下楼，在小区内有序活动。3天内若无新增感染者，可出小区在本区县内低风险区域有序活动；三是未发现新增感染者不满连续5天的高风险区，按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》严格执行“足不出户 上门服务”措施；四是可以出小区的个体工商户，店铺在本区县内的，允许恢复经营；五是上述措施实施后，经综合评估排除疫情传播风险的，可逐步恢复交通，允许跨区县流动，驾车出行，点对点上班，有序恢复正常生产生活秩序。

新疆乌鲁木齐一高层住宅楼星期四发生火灾，造成10死九伤，被质疑是因为疫情防控设施封堵了消防通道，未能在第一时间灭火而致，引发网民巨大关注，舆情汹涌。

乌鲁木齐市星期五深夜召开新闻发布会称，涉事小区不存在铁丝捆绑的问题，楼栋所在楼栋所有的住户门单元门均未封闭，网上所传“楼层门用铁丝捆绑”的图片，为移花接木，恶意拼接。

《环球时报》前总编辑胡锡进星期六凌晨发文说，以新疆当前的情况，用这样一个单向吹风会平息公众激烈情绪是不可能的。应该从根上解决问题，解封低风险社区。