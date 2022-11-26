杭州桐庐“有奖举报”：发现“红码”并临时管控奖1000元人民币

杭州桐庐实行“有奖举报”，发现“红码”人员并临时管控，奖励1000元（人民币，下同，约200新元）。

“桐庐发布”官方微信号11月25日晚发布一则通告说，当前疫情防控形势严峻复杂，为坚决防止疫情输入，织密织牢疫情防控安全网，形成“人人抗疫”的强大合力，切实保障人民群众身体健康和生命安全，经研究，决定实行疫情防控“有奖举报”制度。

“有奖举报”试行时间为通告发布之日起至2022年12月31日。

在举报范围及奖励方面，“场所码”核验中，发现“红码”人员并临时管控，提供有效线索的奖励每人每次1000元。

发现目前正在集中隔离、居家隔离人员未严格执行管控措施，随意外出或接受其他人员探亲访友，不遵守疫情管控规定的，提供有效线索的奖励每人每次500元；

“场所码”核验中，通过核查行程卡发现来自高风险地区，需要被管控但未管控的，提供有效线索奖励每人每次500元；

公共场所“场所码”核验中，发现“黄码”人员并临时管控，提供有效线索的奖励每人每次200元（酒店宾馆、公共交通和社区小区发现的有“文字提示”的，以及核酸采样点发现的“黄码”人员除外）。

通告介绍，对上述有效线索，广大群众可通过属地乡镇（街道）、开发区疫情防控办举报电话进行举报，举报人尽量提供被举报人的姓名、地址、旅居史等信息，以及本人姓名、联系方式等。举报电话：

通报还说，举报范围仅限县内，是否属于有效线索，由属地乡镇（街道）、开发区疫情防控部门根据风险等情况进行研判。奖励由属地乡镇（街道）、开发区疫情防控部门在一周内兑现。同一情形被多人举报的，奖励最先举报人。负有排查管控工作职责或其他不宜奖励的，不予奖励。举报人举报的线索应当客观真实，并对举报内容的真实性负责，不得捏造、歪曲事实。对恶意举报、诬陷他人，或者泄露举报人信息的，将依法依纪追究责任。