【九合一选举】全台多地发生撕毁选票事件

台湾“九合一”选举星期六（11月26日）投票，台南、高雄、台北、台中和新北上午分别发生撕毁选票事件，选举委员会均将依法处理。

综合台湾《联合报》、《自由时报》及中央社报道，高雄市大社区新生街一个投开票所上午10点25分发生撕毁选票事件，前往投票的67岁严姓男子涉嫌将公投选票撕毁，被选务人员发现，通知在场警卫人员处理，严姓男子被依违反选罢法由警方带回，选监小组会将违法情形送委员会讨论并开罚。

据报道，这名男子向警方表示，他因为不懂得公投的内容，现场询问工作人员却无人理会，不知如何处理，才愤而撕毁公投票。

高雄市选委会副总干事李锡冰说，依公民投票法第44条，将公投票或选举票以外物品投入票柜，或故意撕毁公投票者，处5000元以上（新台币，下同，约222新元）、5万元以下罚款。

台南市东区和安定区上午也分别发生民众携出公投票及撕毁选票事件，北区一个投开票所也有一名民众撕毁市议员选票，台南市选举委员会均将依法处理。

选委会人员称，依选举罢免法规定，将领得的选举票或罢免票携出场外者，处一年以下有期徒刑、拘役或处1万5000元以下罚金。

新北市一名45岁男子在投票所撕毁两张选票。（自由时报）

在新北市，永和区网溪国小投开票所早上10点25分也传出有选民撕毁选票，一名45岁施姓男子领完票后走进投票所，盖章后快速撕毁市长选票及公投票，现场选务人员立刻上前制止并报警。

台北市的北投、内湖区投票所上午也都发生撕毁选票事件，警方证实损毁选票案件计两件两人。

在台中市，南区两个投开票所传出违反选罢法案件，一名林姓男子在台中城隍庙投票所撕毁选票，一名何姓妇人则是在台中高工的投票所投票时，手机响起，两件都由警方带回后，函送选委会认定。

台湾星期六进行“九合一”选举及“18岁公民权”修宪案公民复决的投开票，时间是从上午8时到下午4时截至。结果预料晚间陆续揭晓。